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Видача паспортів РФ на Донбасі: Туск заявив про відповідь Європи

2.4тЧитати матеріал російською

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Мінські домовленості зараз повинні виконуватися всіма сторонами, особливо Росією.

Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", він сказав у понеділок, 8 липня, на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

Політик підкреслив, що в питанні виконання угод особливу відповідальність несе Росія.

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"ЄС готовий і далі підтримувати Мінські угоди, які передбачають і невизнання видачі російських паспортів жителям окупованих територій ...

Абсолютно чітко зрозуміло, що Мінські угоди зараз вимагають, як ніколи, повного виконання всіма сторонами, Росія несе особливу відповідальність у зв'язку з цим", – сказав Туск .

Паспорти Росії для

Паспорти Росії для "ДНР" і "ЛНР"

Колаж

Він додав, що ЄС готовий розглянути можливість невизнання російських паспортів, незаконно виданих жителям окупованих територій Донбасу.

Президент Європейської Ради підкреслив, що така видача громадянства РФ суперечить Мінським угодам.

"Ми засуджуємо російські дії, що дають право громадянам України в районах, які наразі не перебувають під контролем уряду, в спрощеному порядку подати заяву на отримання російського громадянства... Ми готові розглянути подальші варіанти, в тому числі невизнання таких російських паспортів", – сказав Туск.

Дональд Туск

Дональд Туск

Twitter Дональда Туска

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна готується відмовитися від дотримання Мінських угод, якщо Німеччина, Франція та інші держави підуть на зняття санкційного тиску з Росії в Раді Європи.

Як писав OBOZREVATEL, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі Туск заявив, що Євросоюз має намір зберігати фінансову підтримку України для стабілізації її економіки, незважаючи на війну на Донбасі.

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Теми
мінські домовленостіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Дональд Туск
Місце
Україна
Теги
політикаРосія
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Можно ли по подробнее узнать в каком из пунктов Минских соглашений имеется запрет выдавать Россией свои паспорта в том числе и жителям украины желающим получить гражданство РФ
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Крымчанин Юрий, Можно! Головой об стенку с разгона, и всё прояснится.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Предлагаю референдум по выдаче ватанам роспаспортов и получивших сразу нах*й на РФию, там можно разговаривать по-русски, а то тут гляжу им запрещают.
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Миценко Андрей, этот урод не забудет и в аду)))
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
UaDonetsk Umka, член толстый сосешь со сломанной челюстью нацист животное, у своего хозяина?)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
И? Россия также не признаёт внутренние документы граждан ЕС. Для пересечения границы используются документы международного образца
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