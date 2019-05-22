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/Політика

Від Зеленського пішла заступник голови Адміністрації президента: що трапилося

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Олена Зеркаль відмовилася обійняти посаду заступника глави Адміністрації президента Володимира Зеленського.

Нині із сайту глави держави зник текст указу про її призначення. Як повідомляють джерела "Української правди", Зеркаль начебто погоджувалася бути тільки уповноваженою з питань міжнародних судів України щодо Росії, а не заступником глави Адміністрації Андрія Богдана.

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Пізніше Зеркаль у Facebook прокоментувала інцидент із призначенням.

"Парадокси указу №309 породжують чутки і нерозуміння. Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей у напрузі. Тому ввечері (22 травня. – Ред.) дам чітке пояснення. Зараз можу сказати – питання не в посаді", – зазначила вона.

Вже 22 травня на сайті Адміністрації президента опублікували указ №315/2019, який скасував призначення Зеркаль.

"Скасувати як такий, що нереалізований Указ Президента України від 21 травня 2019 № 309" Про призначення Олени Зеркаль Заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в документі.

Раніше повідомлялося, що міністром закордонних справ може стати представник України в НАТО Вадим Пристайко, новим заступником голови АП із міжнародних питань – заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Зеркаль разом із Зеленським зустрічала іноземних гостей на інавгурації, а також разом із Пристайком була присутня на зустрічах із іноземними делегаціями в Адміністрації президента.

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Армія Народного Визволення

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

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Особи
Олена ЗеркальВолодимир ЗеленськийАндрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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Пионер Василий
Пионер Василий
"Сейчас могу сказать – вопрос не в должности", – отметила она." А в начальнике!
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Пионер Василий, в условиях для воровства.
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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Я так розумію, що "Квартал95" на Банковій набирає обертів.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Борисс Робот, на Квартальную
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Борисс Робот
Борисс Робот
Ємець Олександр, пора уже переименовать Банковую на Квартал95...
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Журба Валентина
Журба Валентина
просто умная барышня, поняла, с кем связалась
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Пионер Василий
Пионер Василий
Журба Валентина, "Сейчас могу сказать – вопрос не в должности", – отметила она." А в начальнике!
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