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"Від зека до Зе": Фаріон у прямому ефірі накинулася на "слугу народу". Відео

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Мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон у прямому ефірі посварилася із кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком.

Інцидент стався під час програми "Говорить великий Львів" на телеканалі НТА. "Зеленський – це найяскравіший продукт "русского міра"... Це не наш президент, це – ваш президент, 46-ти відсотків", – сказала вона. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

І додала, що, на її думку, "Зеленський – це найбільший програш українців за 28 років". "У нас все розвивається від зека до Зе", – викрикнула Фаріон.

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Ірина Фаріон та Юрій Камельчук

Ірина Фаріон та Юрій Камельчук

Скріншот із відео

Після цього Камельчук також перейшов на підвищені тони й попросив опонентку виховувати в собі повагу до інших людей. Фаріон одразу ж відмітила, що вона цього не потребує, адже є професором із багаторічним стажем.

"Янукович теж був професором", – відповів їй Камельчук. Таке порівняння обурило студію і ведучого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Фаріон влаштувала перепалку на мовному ґрунті у львівському аквапарку.

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Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Почему Фарион без намордника? Упущение охраны.
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Северг Олег
Северг Олег
Самое забавное, что фамилия Фарион указывает на явное семитское происхождение. Более того, фарион это аббревиатура Харан - Хатан Раби Нахум или Раби Нахман. То есть это сто процентная жидовка, которая мимикрирует под украинку и занимается тем, что тянет Украину в войну с Россией. Забавно в этом то, что остальные украинцы идут за ней и слушают её ровно так же как крысы слушали дудочку Гамельнского крысолова. Я просто угораю с этой украины. Там вообще украинцы то остались ? Куда не плюнь всё в еврея попадёшь. Последнего этнического украинца Олеся Бузину убили и теперь это страна полукровок.
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
А не пора ли усыпить эту бешеную cyчкy?
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