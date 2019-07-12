"Від зека до Зе": Фаріон у прямому ефірі накинулася на "слугу народу". Відео

Мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон у прямому ефірі посварилася із кандидатом у нардепи від "Слуги народу" Юрієм Камельчуком.

Інцидент стався під час програми "Говорить великий Львів" на телеканалі НТА. "Зеленський – це найяскравіший продукт "русского міра"... Це не наш президент, це – ваш президент, 46-ти відсотків", – сказала вона. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

І додала, що, на її думку, "Зеленський – це найбільший програш українців за 28 років". "У нас все розвивається від зека до Зе", – викрикнула Фаріон.

Ірина Фаріон та Юрій Камельчук Скріншот із відео

Після цього Камельчук також перейшов на підвищені тони й попросив опонентку виховувати в собі повагу до інших людей. Фаріон одразу ж відмітила, що вона цього не потребує, адже є професором із багаторічним стажем.

"Янукович теж був професором", – відповів їй Камельчук. Таке порівняння обурило студію і ведучого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Фаріон влаштувала перепалку на мовному ґрунті у львівському аквапарку.

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