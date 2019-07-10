Вибори на Донеччині: від ''Слуги народу'' до Ради іде георгіївський комуніст

На одному з округів Донецької області на позачергових парламентських виборах 2019 року від партії "Слуга народу" формально балотується екскомуніст, а реальний кандидат іде самовисуванцем.

Як зазначено у репортажі OBOZREVATEL, йдеться про 47 округ у місті Слов'янську, де формальним кандидатом від пропрезидентської партії іде Василь Патлачук. Людина з ідентичними даними була помічником на громадських засадах двох народних депутатів від Комуністичної партії Георгія Буйка (4 скликання) і Сергія Потімкова (5 скликання).

Свого часу також був головою Народної партії України "Діти війни". У відкритому доступі є фото логотипу партії з досить дивною стрічкою, що нагадує заборонену в Україні "георгіївську".

Логотип партії Інтернет

"Місцева команда Зеленського у Facebook розгорнула кампанію проти Патлачука. З посиланням "Ти хто такий?". Тому так, його особливо у місті не знають", – коментує особистість кандидата місцевий журналіст Олександр Слав'янець.

Василь Патлачук Facebook

При цьому, судячи з усього, реальним кандидатом від партії є чинний нардеп Олег Недава. Він балотується до парламент у статусі самовисуванця, хоча сам входить до партії "Наш Край". У нинішньому скликанні парламенту він до червня 2019 року входив до фракції Блок Петра Порошенка.

"Володимир Зеленський – це надія мільйонів громадян України. Я згоден із тисячами людей, із якими я спілкувався. Вони кажуть, що це наша остання надія. Я завжди підтримаю надію. Так, це і моя надія. А як інакше? Бути в опозиції до власних виборців?

Ми вже говорили про це. Людям не потрібна опозиція – людям потрібен мир, робота, гідна оплата праці та допомога. Люди хочуть об'єднати Донбас. Бачу, що цього хоче і президент", – розповів про своє ставлення до чинного президента у коментарі OBOZREVATEL сам Недава.

Олег Недава Facebook

Щоправда, на запитання, чи готовий політик у разі перемоги приєднатися до фракції "Слуги народу" у парламент – відповів історією про спілкування з виборцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Андрій Холодов (№22), у якого виявили віллу в Італії і подвійне громадянство, вибухнув погрозами у бік глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського, який почав ретельне розслідування щодо нього.

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