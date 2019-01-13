Вибух у Парижі: знайдено тіло четвертої жертви

Рятувальники знайшли тіло ще однієї жінки, яка загинула внаслідок вибуху у пекарні у центрі Парижа. З району через пошкодження інших будинків були евакуйовані 150 людей.Кількість загиблих внаслідок вибуху в пекарні у центрі Парижа зросла до чотирьох. У неділю, 13 січня, рятувальники знайшли у завалах тіло жінки, повідомили слідчі, передає агенція AFP. Раніше повідомлялось, що рятувальники зі службовими собаками шукали зниклу безвісти жінку, яка жила у квартирі над пекарнею. Згідно з даними джерела, близького до розслідування, ще має бути проведена експертиза щодо встановлення особи загиблої.

Внаслідок вибуху, який стався напередодні, загинули двоє пожежників та одна туристка з Іспанії. Поранення отримали близько 50 осіб, деякі з них перебувають у важкому стані. Також була зруйнована частина будівлі, пошкоджені прилеглі квартири. Через пошкодження сусідніх будівель з району, де розташована пекарня, були евакуйовані близько 150 людей. Вони були розміщені у тимчасовому приміщенні.

Речник пожежної служби заявив, що будівлю, яка постраждала від вибуху, необхідно укріпити. Роботи з розчищення місця вибуху можуть тривати близько тижня.

Вибух стався у дев'ятому районі Парижа, де є багато ресторанів та туристичних місць, зокрема музей воскових фігур Musee Grevin та Паризька опера. Влада вважає, що причиною вибуху став витік газу.

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