Вибух у Магнітогорську: число жертв зростає

З-під уламків будинку в Челябінській області Росії вже витягли понад 20 загиблих. Доля ще двадцяти мешканців невідома. Рятувальники врятували з-під завалів живого малюка.Кількість жертв вибуху в житловому будинку російського Магнітогорська Челябінської області, станом на середу, 2 січня, зросла до 21 людини. Про це повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу МНС Росії. Доля ще понад 20 осіб, які в момент обвалення могли перебувати в квартирах, залишається невідомою. Температура повітря вранці 2 січня опускалась до мінус 20 градусів, пишуть місцеві ЗМІ у Магнітогорську.

1 січня, через добу після трагедії, рятувальники знайшли під завалами зруйнованого будинку живого малюка. Повідомляється, що 11-місячого хлопчика врятувало те, що він був тепло закутаний і лежав у ліжечку. Дитина зазнала тяжких травм і була доправлена до лікарні.

Вибух у десятиповерховому житловому будинку в Магнітогорську пролунав уранці 31 грудня. Внаслідок вибуху обвалився один з під'їздів будинку, в якому було прописано понад 100 осіб. За інформацією МНС РФ, 35 квартир зруйновані повністю, ще 10 - частково. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності. Пріоритетною версією слідчих наразі є "вибух побутового газу".

Водночас Слідчий комітет Росії залучив, за його даними, близько 100 криміналістів для розслідування надзвичайної пригоди. Магнітогорськ відвідав президент РФ Володимир Путін.

2 січня в Челябінській області - день жалоби за загиблими.