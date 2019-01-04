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Вибух біля офісу АдН у Саксонії: затримано трьох підозрюваних

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Поліція затримала трьох підозрюваних після вибуху біля офісу "Альтернативи для Німеччини" в саксонському місті Дебельн. Повідомляється, що в Саксонії побільшало політично вмотивованих атак на офіси правопопулістів.Правоохоронці затримали трьох осіб у зв'язку з вибухом біля дверей громадської приймальні правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у саксонському містечку Дебельн. Про це у п'ятницю, 4 січня, повідомило відомство кримінальної поліції (LKA) федеральної землі Саксонія, пише dpa. Ймовірних зловмисників взяли під варту ще напередодні ввечері, безпосередньо після події. Повідомляється, що це громадяни Німеччини віком 29, 32 і 50 років.

Про ймовірні мотиви скоєння вибуху правоохоронці поки не кажуть. Водночас вони наголошують, що минулими тижнями в Саксонії почастішали політично вмотивовані атаки на офіси правопопулістської партії. Не розголошується і інформація щодо того, яка вибухова речовина була використана ними під час інциденту.

Вибух біля дверей офісу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Дебельні пролунав о 19:20 вчора (за місцевим часом) 3 січня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Були ушкоджені вікна і двері будівлі, а також кілька припаркованих поруч автомобілів. Розмір матеріальних збитків поки невідомий.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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