Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори завершено: ЦВК встановила результати на скандальному 210 окрузі

1.3т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 16 серпня, Центральна виборча комісія встановила результати парламентських виборів на останньому одномандатному окрузі №210 на Чернігівщині.

Обраним народним депутатом оголосили Бориса Приходька. Про це повідомляється на сайті комісії.

"ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в УІО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходько Б.В." – сказано в повідомленні.

Новини
Вибори в Раду: ЦВК оголосила остаточні результати голосування за списками
Борис Приходько

Борис Приходько

Антикор

16 серпня в Комісію надійшли звернення і скарги членів зазначеної ОВК, кандидата в народні депутати України в цьому окрузі Приходька Б.В., інших суб'єктів виборчого процесу разом з доданими актами, відеоматеріалами про перешкоджання діяльності комісії.

Також у той же день у ЦВК звернулася голова комісії округу. З її слів стало відомо, що 15 серпня комісія без законних на те підстав ухвалила рішення розробити списки виборців і витяги зі списку виборців на окремих виборчих дільницях цього округу.

ЦВК постановила визнати дії ОВК ОВО № 210, вчинені 16 серпня 2019, і ухвалені за їх результатами рішення без законних на те підстав протиправними і такими, що не викликають правових наслідків.

Вибори завершено: ЦВК встановила результати на скандальному 210 окрузі

Прямий

Нагадаємо, майже місяць в окрузі не могли встановити переможця на позачергових виборах народних депутатів. З моменту голосування 21-го липня відбувалися справжні чудеса: фальсифікації, мітинги проти фальсифікацій, опір тітушек і, звичайно ж, суди.

Кандидат Сергій Коровченко, обвинувачений правоохоронцями в державній зраді за здачу Криму, намагався відібрати перемогу у свого найближчого переслідувача – Бориса Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кандидат у народні депутати Сергій Коровченко, який за результатами екзит-полів посів друге місце, погрожував членам окружної виборчої комісії.

  • Приходько поскаржився на фальсифікації в підрахунку голосів на 210-му окрузі під час позачергових виборів до Верховної Ради.

  • У зв'язку з цим жителі міста Прилуки (Чернігівська область) зібралися на масовий мітинг під стінами окружної виборчої комісії 210-го округу.

  • Шостий апеляційний адмінсуд розглянув позов кандидата в народні депутати на 210-му виборчому окрузі Бориса Приходько в окружну виборчу комісію і повністю її задовольнив.

  • Вночі 16 серпня під час засідання Окружної виборчої комісії №210 в Прилуках глава ОВК Оксана Соколовська напала на одного з членів, який відмовлявся виконувати її прохання.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
ЦВК Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...