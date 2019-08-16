Вибори завершено: ЦВК встановила результати на скандальному 210 окрузі

У п'ятницю, 16 серпня, Центральна виборча комісія встановила результати парламентських виборів на останньому одномандатному окрузі №210 на Чернігівщині.

Обраним народним депутатом оголосили Бориса Приходька. Про це повідомляється на сайті комісії.

"ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в УІО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходько Б.В." – сказано в повідомленні.

Борис Приходько Антикор

16 серпня в Комісію надійшли звернення і скарги членів зазначеної ОВК, кандидата в народні депутати України в цьому окрузі Приходька Б.В., інших суб'єктів виборчого процесу разом з доданими актами, відеоматеріалами про перешкоджання діяльності комісії.

Також у той же день у ЦВК звернулася голова комісії округу. З її слів стало відомо, що 15 серпня комісія без законних на те підстав ухвалила рішення розробити списки виборців і витяги зі списку виборців на окремих виборчих дільницях цього округу.

ЦВК постановила визнати дії ОВК ОВО № 210, вчинені 16 серпня 2019, і ухвалені за їх результатами рішення без законних на те підстав протиправними і такими, що не викликають правових наслідків.

Прямий

Нагадаємо, майже місяць в окрузі не могли встановити переможця на позачергових виборах народних депутатів. З моменту голосування 21-го липня відбувалися справжні чудеса: фальсифікації, мітинги проти фальсифікацій, опір тітушек і, звичайно ж, суди.

Кандидат Сергій Коровченко, обвинувачений правоохоронцями в державній зраді за здачу Криму, намагався відібрати перемогу у свого найближчого переслідувача – Бориса Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у народні депутати Сергій Коровченко, який за результатами екзит-полів посів друге місце, погрожував членам окружної виборчої комісії.

Приходько поскаржився на фальсифікації в підрахунку голосів на 210-му окрузі під час позачергових виборів до Верховної Ради.

У зв'язку з цим жителі міста Прилуки (Чернігівська область) зібралися на масовий мітинг під стінами окружної виборчої комісії 210-го округу.

Шостий апеляційний адмінсуд розглянув позов кандидата в народні депутати на 210-му виборчому окрузі Бориса Приходько в окружну виборчу комісію і повністю її задовольнив.

Вночі 16 серпня під час засідання Окружної виборчої комісії №210 в Прилуках глава ОВК Оксана Соколовська напала на одного з членів, який відмовлявся виконувати її прохання.

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