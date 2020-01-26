"Вибори відбудуться в будь-якому випадку": в Раді дали прогноз щодо децентралізації

Місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня 2020 року в будь-якому випадку, навіть якщо Верховна Рада не встигне ухвалити закон про децентралізацію.

"Вибори відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умовах – незалежно від того, чи будуть внесені зміни до Конституції", – повідомила в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Кравчук нагадала, що виборчий процес стартує 5 вересня, відповідно, депутатам необхідно ухвалити закон про децентралізацію до цієї дати (згідно із законодавством, у ході передвиборної кампанії не можна вносити жодних змін до Конституції).

На її думку, встигнути ухвалити закон до 5 вересня – цілком реально.

"У нас є можливість, і за часом ми встигаємо. Зміни до Конституції голосуються на двох сесіях. Третя сесія стартує на початку лютого і нам треба спрямувати (текст законопроекту. – Ред.) до Конституційного суду, отримати конституційний висновок і проголосувати в першому читанні – це 226 голосів. А одразу на початку четвертої сесії, яка стартує на початку вересня, потрібно ухвалити цей закон конституційною більшістю (300 голосів. – Ред.)", – пояснила Кравчук.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 грудня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради доопрацьований проект закону про децентралізацію, який передбачає внесення змін до Конституції країни.

Зокрема, законопроект пропонує змінити статті 118-120, 132, 133, 140-144 Основного закону. У документі не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областях або їхнім окремим регіонам. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.

16 січня Зеленський відкликав поданий ним раніше проект і направив його на доопрацювання.

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