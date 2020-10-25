Вибори в Ужгороді: оприлюднені перші дані екзитполу

Оприлюднено перший екзитпол за результатами виборів мера Ужгорода. Також названо, які політсили проходять до міськради.

За даними соціологічної компанії Liberty Report, які були озвучені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", лідирує на виборах мера Богдан Андріїв, а до міськради – "Слуга народу".

Результати голосування за мера Ужгорода виглядають наступним чином:

Богдан Андріїв (самовисуванець) – 23,84%

Віктор Щадей ("Слуга народу") – 22,73%

Сергій Ратушняк (самовисуванець) – 14,73%

Павло Чучка ("Голос") – 6,99%

Олександр Білан ("Рідний дім") – 5,35%

Дані по виборах до міськради:

"Слуга народу" – 18,91%

ВО "Батьківщина" – 12: 21%

"Рідне Закарпаття" – 8,87%

"Європейська Солідарність" – 7,17%

"Опозиційна платформа – За життя" – 5,88%

"КМКС – Партія Угорців України" – 5,35%

"За майбутнє" – 5,21%

Решта поки не проходить п'ятивідсотковий бар'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 оприлюднений ряд екзитполів на місцевих виборах в Україні.

Опитування проводилися в Києві та інших великих містах країни.