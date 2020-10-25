Вибори в Ужгороді: оприлюднені перші дані екзитполу
За даними екзитполу, на виборах мера поки лідирує Богдан Андріїв
На виборах до міськради – "Слуга народу"
Оприлюднено перший екзитпол за результатами виборів мера Ужгорода. Також названо, які політсили проходять до міськради.
За даними соціологічної компанії Liberty Report, які були озвучені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", лідирує на виборах мера Богдан Андріїв, а до міськради – "Слуга народу".
Результати голосування за мера Ужгорода виглядають наступним чином:
Богдан Андріїв (самовисуванець) – 23,84%
Віктор Щадей ("Слуга народу") – 22,73%
Сергій Ратушняк (самовисуванець) – 14,73%
Павло Чучка ("Голос") – 6,99%
Олександр Білан ("Рідний дім") – 5,35%
Дані по виборах до міськради:
"Слуга народу" – 18,91%
ВО "Батьківщина" – 12: 21%
"Рідне Закарпаття" – 8,87%
"Європейська Солідарність" – 7,17%
"Опозиційна платформа – За життя" – 5,88%
"КМКС – Партія Угорців України" – 5,35%
"За майбутнє" – 5,21%
Решта поки не проходить п'ятивідсотковий бар'єр.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 оприлюднений ряд екзитполів на місцевих виборах в Україні.
Опитування проводилися в Києві та інших великих містах країни.