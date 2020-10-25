Вибори в Ужгороді: оприлюднені перші дані екзитполу

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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  • За даними екзитполу, на виборах мера поки лідирує Богдан Андріїв

  • На виборах до міськради – "Слуга народу"

Оголошено результати екзитполів по Ужгороду

Оприлюднено перший екзитпол за результатами виборів мера Ужгорода. Також названо, які політсили проходять до міськради.

За даними соціологічної компанії Liberty Report, які були озвучені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", лідирує на виборах мера Богдан Андріїв, а до міськради – "Слуга народу".

Результати голосування за мера Ужгорода виглядають наступним чином:

  • Богдан Андріїв (самовисуванець) – 23,84%

  • Віктор Щадей ("Слуга народу") – 22,73%

  • Сергій Ратушняк (самовисуванець) – 14,73%

  • Павло Чучка ("Голос") – 6,99%

  • Олександр Білан ("Рідний дім") – 5,35%

Вибори в Ужгороді: оприлюднені перші дані екзитполу

Дані по виборах до міськради:

  • "Слуга народу" – 18,91%

  • ВО "Батьківщина" – 12: 21%

  • "Рідне Закарпаття" – 8,87%

  • "Європейська Солідарність" – 7,17%

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 5,88%

  • "КМКС – Партія Угорців України" – 5,35%

  • "За майбутнє" – 5,21%

Вибори в Ужгороді: оприлюднені перші дані екзитполу
Вибори в Ужгороді: оприлюднені перші дані екзитполу

Решта поки не проходить п'ятивідсотковий бар'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 оприлюднений ряд екзитполів на місцевих виборах в Україні.

Опитування проводилися в Києві та інших великих містах країни.

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