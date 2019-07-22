Вибори в Раду: за кого віддав голоси Донбас

Більшість жителів Донецької і Луганської областей під час позачергових виборів до Верховної Ради віддали свої голоси партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це свідчать результати опрацювання 46,22% протоколів у Луганській області та 44,19% – у Донецькій. Дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Так, у Донецькій області "Опозиційну платформу – За життя" підтримали 41,64% виборців. У Луганській області за партію проголосували 48,09%.

На другому місці на Луганщині виявилася партія "Слуга народу". За неї голосували 28,98% виборців. На третьому – "Опозиційний блок" із 5,46%.

На Донеччині друге місце у виборців також посіла партія "Слуга народу" з 27,32% голосів. За "Опозиційний блок" голосували тут 11,42%.

В одномандатних округах за можливість потрапити в Раду борються представники партії "Опозиційна платформа – За життя" і "Опозиційний блок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Верховної Ради (позафракційний) Надія Савченко, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області, отримала лише вісім голосів.

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