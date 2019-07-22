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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду: за кого віддав голоси Донбас

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Більшість жителів Донецької і Луганської областей під час позачергових виборів до Верховної Ради віддали свої голоси партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це свідчать результати опрацювання 46,22% протоколів у Луганській області та 44,19% – у Донецькій. Дані оприлюднені на сайті ЦВК.

Так, у Донецькій області "Опозиційну платформу – За життя" підтримали 41,64% виборців. У Луганській області за партію проголосували 48,09%.

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На другому місці на Луганщині виявилася партія "Слуга народу". За неї голосували 28,98% виборців. На третьому – "Опозиційний блок" із 5,46%.

На Донеччині друге місце у виборців також посіла партія "Слуга народу" з 27,32% голосів. За "Опозиційний блок" голосували тут 11,42%.

В одномандатних округах за можливість потрапити в Раду борються представники партії "Опозиційна платформа – За життя" і "Опозиційний блок".

Вибори в Раду: за кого віддав голоси Донбас
Вибори в Раду: за кого віддав голоси Донбас
Вибори в Раду: за кого віддав голоси Донбас
Вибори в Раду: за кого віддав голоси Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Верховної Ради (позафракційний) Надія Савченко, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі №51 у Донецькій області, отримала лише вісім голосів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Скандальный нардеп Надежда Савченко, которая баллотировалась в депутаты Верховной рады в одномандатном избирательном округе № 51 в оккупированной Украиной части Зайцево (окрестности Горловки), получила всего лишь восемь голосов. Об этом свидетельствуют последние данные ЦИК Украины. Напомним, Савченко хотела ехать в ЛНР и ДНР, чтобы вести предвыборную агитацию, но СБУ не выдала ей пропуск для пересечения линии разграничения. Результаты выборов Савченко обжаловать не станет. Как видим, народ Донбасса не забыл прошлого «лётчицы» и её службу в карательном батальоне «Айдар».
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