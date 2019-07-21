Вибори в Раду: в Україні запропонували скасувати жорстке обмеження для кандидатів

В Україні необхідно скасувати заборону на агітацію на виборах у день голосування, оскільки обмежувальні заходи є неефективними.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV аналітик громадської мережі ОПОРА Олександр Клюжев, коментуючи порушення на виборах до Верховної Ради України.

"Багато прихованої агітації. Ми бачимо цю практику на всіх виборах в Україні. Ставляться слогани в кольорах партій. Всі попередні вибори, коли у нас масово почала використовуватися зовнішня реклама, це повторюється", – зазначив експерт.

"Я думаю, є причина поговорити щодо жорстких обмежень щодо ведення агітації перед виборами і в день голосування. В умовах масового використання для агітації соціальних мереж такі обмеження дуже часто є умовними і неефективними", – підкреслив він.

За словами Клюжева, агітація за кандидата в день тиші іноді пояснюється недопрацюванням комунальних служб або місцевої влади.

"Є приклади країн, де дозволяється агітація – крім територій навколо виборчих дільниць. Я схиляюся до думки, що треба від жорстких обмежень щодо ведення агітації відмовлятися... Табу має бути територія навколо виборчої дільниці, певний метраж", – вважає він.

Як зазначив експерт, новий парламент повинен провести виборчу реформу.

21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. OBOZREVATEL уважно стежить за головними порушеннями і скандалами під час голосування.

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