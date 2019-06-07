Вибори в Раду: У Гриценка розповіли, коли представлять команду

У понеділок, 10 червня о 14:00, політична партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка представить команду, яка братиме участь у дострокових виборах до Верховної Ради України.

Про це повідомили в прес-службі політсили. Зустріч із виборцями відбудеться в Києві на вулиці Володимирській, 60, біля пам'ятника Тарасу Шевченку (навпроти головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка).

Анатолій Гриценко Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Гриценко повідомив, що йде з "Громадянською позицією" на позачергові вибори до Верховної Ради України, які мають відбутися 21 липня.

Раніше Гриценко говорив, що "Громадянська позиція" об'єднається з партіями "Народний Контроль" (лідер – Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук).

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