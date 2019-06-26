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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Вибори в Раду: ЦВК назвала кількість кандидатів по мажоритарці

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В Україні на позачергових виборах до Верховної Ради на одномандатних виборчих округах балотується 3171 кандидат.

Про це на прес-конференції в середу, 26 червня в Києві повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

"Зараз кількість кандидатів в депутати в одномандатних виборчих округах становить 3171 осіб", – зазначила голова ЦВК.

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Відзначимо, що згідно з оприлюдненими даними, 21 політична партія зареєструвала своїх кандидатів в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президентська політична партія "Слуга народу" опубліквала список мажоритарних кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році.

Крім того, "Слуга народу" буде домагатися кримінальної відповідальності для кандидатів в народні депутати, які реєструються на мажоритарних округах, самовільно використовуючи бренд політсили.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Тетяна Сліпачук
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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