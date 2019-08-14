Вибори в Раду можуть визнати незаконними: Верховний Суд відкрив провадження

Верховний Суд відкрив провадження за позовом про визнання позачергових парламентських виборів 21 липня незаконними і скасування їх результатів.

Про це повідомляється на сайті Харківської правозахисної групи у середу, 14 серпня.

Позов подав житель Вінниці Сергій Щетинін і першого разу Касаційна адміністративна палата в складі Верховного Суду відмовилася його прийняти, однак чоловік оскаржив рішення.

"Велика палата Верховного Суду, рекордні 8 з половиною годин перебуваючи в нарадчій кімнаті, сьогодні о другій годині ночі відкрила провадження за позовом Щетиніна. Однак точно сказати, що саме вирішила Велика палата, можна буде тільки після отримання її рішення", – сказано в повідомленні .

Верховний Суд відкрив провадження щодо незаконності виборів

У своєму позові Щетинін заявив, що Конституційний Суд, ухвалюючи рішення про визнання указу президента про розпуск Верховної Ради і проведення 21-го липня позачергових парламентських виборів, керувався неофіційною версією Конституції, яка знаходиться у вільному доступі на сайті zakon.rada.gov.ua, проте так і не була вчасно опублікована в офіційних виданнях, як того вимагає Основний закон.

Позивач наполягає, що виборів фактично порушила право громадян на вільне волевиявлення, оскільки в своїх рішеннях Конституційний Суд і Центральна виборча комісія посилаються на юридично недійсні норми Конституції.

При цьому, представник Щетиніна заявив, що судді були вражені аргументами, викладеними в позові.

Як писав OBOZREVATEL 20 червня Конституційний суд України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів

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