Вибори в Раду можуть визнати нелегітимними: в чому справа

Позачергові вибори до Верховної Ради можна визнати нелегітимними у зв'язку з тим, що деякі партії приховували дані про витрати на передвиборчу кампанію.

Таку заяву зробила глава правління ОПОРИ Ольга Айвазовська у понеділок, 22 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова". Вона звернула увагу на рекламу політсил у соціальних мережах.

"У нас партії показали в проміжних звітах космічно малі суми на агітацію в соцмережах. Це смішно, адже тільки калькуляція у Фейсбуці показує, що понад два мільйони доларів було витрачено партіями тільки на рекламу з офіційних сторінок. А в звітах ми бачили навіть у 9 разів нижчі суми, окремі партії взагалі нічого не вказали", — розповіла вона.

"У чому проблема? За міжнародними стандартами приховування або тіньовий спосіб фінансування виборів — це підстава їх не визнавати", — зазначила Айвазовська.

Ілюстрація РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що в Офісі президента України ухвалили рішення про проведення дострокових місцевих виборів.

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