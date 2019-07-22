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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду можуть визнати нелегітимними: в чому справа

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Позачергові вибори до Верховної Ради можна визнати нелегітимними у зв'язку з тим, що деякі партії приховували дані про витрати на передвиборчу кампанію.

Таку заяву зробила глава правління ОПОРИ Ольга Айвазовська у понеділок, 22 липня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова". Вона звернула увагу на рекламу політсил у соціальних мережах.

"У нас партії показали в проміжних звітах космічно малі суми на агітацію в соцмережах. Це смішно, адже тільки калькуляція у Фейсбуці показує, що понад два мільйони доларів було витрачено партіями тільки на рекламу з офіційних сторінок. А в звітах ми бачили навіть у 9 разів нижчі суми, окремі партії взагалі нічого не вказали", — розповіла вона.

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"У чому проблема? За міжнародними стандартами приховування або тіньовий спосіб фінансування виборів — це підстава їх не визнавати", — зазначила Айвазовська.

Ілюстрація

Ілюстрація

РБК-Україна

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що в Офісі президента України ухвалили рішення про проведення дострокових місцевих виборів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Ольга Айвазовська
Місце
Україна
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
О какой легитимности разговор?! Несколько миллионов дончан лишили возможности голосовать. Несколько миллионов х0хлов в России лишили возможности голосовать. Всем остальным избирателям зacpaли мозги до полнейшей тупости. Этот цирк называется издевательством над выборами.
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
<< По международным стандартам сокрытие или теневой способ финансирования выборов — это основание их не признавать >> ------ А при чём тут Oкраина??!! Где Oкраина, и где международные стандарты? Смешно.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Хер вам граждане бандиты. Отменить выборы вам ни кто не даст. С Петя Шоколад станет главой камеры одиночки.
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