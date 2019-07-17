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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду: Мосійчук раптово знявся з округу Кононенка та Дубінського

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Народний депутат Ігор Мосійчук зняв свою кандидатуру на виборах в Раду в 94-му мажоритарному окрузі.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на Facebook в середу, 17 липня.

За словами Мосійчука, він не збирався брати участь у виборах по округу в Київській області, а хотів "на своїй рідній Полтавщині", але там нібито завадив лідер Радикальної партії, яку нардеп недавно несподівано покинув.

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"Через те, що РПЛ виставила на одному з округів людину, яку я дуже поважаю - Гребінківського міського голову Віталія Колесніченка. А я на іншому 148-му окрузі займався і готував округ під вибори Ігоря Лінчевського, якого повинна була висувати Радикальна партія. Я прийняв рішення не брати участь в дострокових парламентських виборах взагалі", - сказав він.

Ігор Мосійчук

Ігор Мосійчук

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, на початку липня в мережі з'явилася інформація про конфлікт між Ляшком і Мосійчуком. Також повідомлялося, що нардепи нібито побилися між собою.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Ігор Мосійчук
Місце
Україна
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