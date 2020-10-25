Вибори в Миколаєві: з'явилися перші дані екзитполу

Озвучено перші результати екзитполів із голосування на виборах мера Миколаєва і до міської ради. За результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, главу міськради не вдалося обрати в першому турі: Олександр Сенкевич ("Пропозиція") набрав 40.78% голосів.

Дані оприлюднено в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", а також соціологічним агентством Fama, де використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Вибори мера Миколаєва:

1. Олександр Сенкевич, "Пропозиція" – 40.78%

2. Владислав Чайка, "Опозиційна платформа - За життя" – 26.77%

3. Тетяна Домбровська, "Слуга народу" – 16.81%

4. Микола Круглов, "Наш край" – 7.11%

5. Юрій Гранатуров, "За майбутнє" – 5.23%

6. Олександр Садиков, "Миколаєвці" – 3.30%

Вибори до міськради:

1. "Опозиційна платформа - За життя" – 26.74%

2. "Пропозиція" – 23.79%

3. "Слуга народу" – 19.62%

4. "Європейська солідарність" – 6.87%

5. "Партія Шарія" – 5.48%

6. "Наш край" – 5.37%

Інші партії не змогли подолати 5%-бар'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, одразу після закриття виборчих дільниць, о 20:00, було оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні. Про результати в інших містах читайте тут.