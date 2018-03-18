Вибори Путіна: з'явився перший екзит-пол по Криму

Глава РФ Володимир Путін на президентських виборах в анексованому Росією Криму набрав більше 90% голосів.

Про це свідчать дані екзит-полу станом на 13.00 (14.00 за московським часом), опубліковані в Telegram-каналі "Постправда".

Так, за Путіна нібито проголосували 91,7% респондентів. На другому місці йде лідер ЛДПР Володимир Жириновський (3,2%), а замикає трійку висунутий Комуністичною партією РФ Павло Грудінін (1,1%).

Решта політиків, зокрема Ксенія Собчак, набрали від 0,1 до 0,2%. При цьому наголошується, що 3,2% тих, хто проголосував, відмовилися називати кандидата, якого вони підтримали.

Як писав "Обозреватель", в Росії виступили з погрозами на адресу України через заборону виборів, проте в ОБСЄ не стали підтримувати Кремль.

Також Росія поскаржилася в ООН та інші міжнародні організації на ігнор їх істерики з боку України.