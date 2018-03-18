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"Вибори Путіна" в Криму: Порошенко виступив із заявою

5.9тЧитати новину російською

Вибори президента Росії в анексованому Криму є незаконними.

"Єдиний Президент, якого обиратиме Крим, це Президент України. Не сумніваюся в цьому", - заявив український лідер Петро Порошенко під час візиту до Кувейту, пише у своєму Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Багато країн вже повідомили, що не визнають вибори президента РФ в Криму, нагадав Порошенко.

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Як повідомляв "Обозреватель", щоб забезпечити високу явку виборців на так званих виборах президента РФ в анексованому Криму "влади" загрожують людям звільненням з роботи.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Росія
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