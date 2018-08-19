Вибори президента: Герман напророкувала вихід Порошенка і Медведчука до другого туру

У другому турі президентських виборів в Україні, які пройдуть навесні 2019 року, зустрінуться нинішній глава держави Петро Порошенко і лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук.

Так вважає колишній радник українського президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман, яка в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила, що Порошенко і Медведчук представлятимуть західний і проросійський вектори відповідно.

"Я думаю, що в другому турі будуть Порошенко і Медведчук. Це буде протиставлення одного вектора іншому, замість того, щоб шукати Україну багатовекторну. І в найпершу чергу це буде вигідно для виборчої кампанії президента Порошенко", - сказала Герман.

"На жаль, в Україні вибори ділять людей. Я зараз бачу, що кампанія, яка насувається, на жаль, також буде працювати на розділення людей. Я бачу вже зараз, що будуть спроби вивести в другий тур двох кандидатів: президента Порошенка як представника західного вектора і когось, можливо, навіть Медведчука, – когось, хто буде яскраво просхідний, якщо не сказати проросійський. І це знову буде кампанія на розділення українців. Думаю, що це завдає колосальної шкоди нашій державі. Бо я завжди казала, що ці "дві України" мають навіть у символічному управлінні державою зійтись. Мають керувати країною двоє людей", - заявила вона.

За словами Герман, не варто надавати особливого значення соціологічними опитуваннями щодо майбутнього переможця президентських виборів, оскільки "ще є вісім місяців, все буде зроблено".

Петро Порошенко та Віктор Медведчук

Як повідомлявOBOZREVATEL, згідно зі свіжими рейтингами лідером президентської гонки в Україні є Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), проте Анатолій Гриценко ("Громадянська позиція") активно її наздоганяє.