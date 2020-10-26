МЗС України звинуватило Угорщину у втручанні в вибори на Закарпатті: деталі скандалу

У день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття".

Про це повідомляється на сайті МЗС України. Як заявила пресслужба, таким чином офіційний Будапешт "нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи" країни та "завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми".

Міністерство підкреслило, що Будапешт проігнорував неодноразові заклики Києва "припинити нехтувати принципами верховенства права і добросусідських відносин та з повагою ставитися до законів" країни.

"Громадяни України угорського походження є важливою та невід'ємною частиною українського суспільства, вони мають усі необхідні права і можливості для вільного обрання своїх представників до органів місцевого самоврядування.

Неприйнятні підказки виборцям із Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики і законодавства України", – сказано в повідомленні.

У МЗС також заявили, що "нагнітання угорською стороною емоцій і провокування громадян України не поважати Конституцію і її закони приречені на провал".

У чому суть агітації Угорщини

25 жовтня на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав про партію "Товариство угорської культури Закарпаття": "Я сподіваюся, що як можна більше угорців проголосують, оскільки це єдиний спосіб гарантувати, що в них є право голосу у формуванні майбутнього своєї спільноти".

Він додав, що на вибори повинні піти якомога більше людей, "щоб вони не могли визначитися із закарпатськими угорцями без закарпатських угорців".

Сійярто додав, що закарпатці, що знаходяться в Угорщині, можуть повернутися додому, щоб проголосувати. За рішенням угорської влади, після повернення назад їх звільнять від карантинних обмежень. "Прикордонний перехід Барабаш знову працює для полегшення транзиту", – написав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць, о 20:00, була оприлюднена низка екзитполів на місцевих виборах в Україні.