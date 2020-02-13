Вибори на Донеччині: в "Слузі народу" назвали важливу умову

У місцевих виборах на Донбасі мають брати участь більше мільйона вимушених переселенців, які зможуть урівноважити проросійські настрої в регіоні.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Слуга народу" Святослав Юраш, коментуючи можливість проведення в ОРДЛО виборів за українськими законами.

"На наших засіданнях з міністром закордонних справ і учасниками переговорів з Мінська я завжди повторюю одне питання – чи будуть переселенці мати право брати участь? Це обговорюється. Відповідь не дефінітивна, але оптимістична. 1,2 млн українців, які, за підрахунками ООН, виїхали з окупованих територій на територію України, будуть мати іншу думку, ніж малюють для сходу, що він буде однозначно проросійським", – заявив депутат.

"Навіть ті незрозумілі опитування, які там були, показують, що люди, які залишилися на окупованій території, не мають якоїсь уніфікованої думки в одному напрямку. Я думаю, що якщо ми будемо ставитися до своїх громадян як до громадян, то відторгнення України на цих територіях буде набагато менше", – додав він.

При цьому Юраш підкреслив, що виборам має передувати вихід з регіону окупантів і відновлення Україною контролю над кордоном з РФ.

"Це комбінація питань, які мають відбутися, щоб вибори мали демократичність і легітимність. Нам потрібна ситуація, яку ми зможемо відстежувати. Ми повинні мати там людей, які спостерігатимуть за виборами і скажуть, що вони були демократичними", – зазначив "слуга народу".

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що вибори на Донбасі можуть відбутися восени 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні. Разом з тим, він допустив ймовірність заморожування збройного конфлікту.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в України є чіткий план для проведення наприкінці жовтня виборів на Донбасі. Він розповів, за яких умов вибори стануть можливими.

Глава Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що підготувати і провести демократичні вибори на окупованих територіях наприкінці жовтня 2020 року практично неможливо.

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