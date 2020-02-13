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13 лютого • оновлено в 19:27
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Вибори на Донеччині: в "Слузі народу" назвали важливу умову

1.3т
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У місцевих виборах на Донбасі мають брати участь більше мільйона вимушених переселенців, які зможуть урівноважити проросійські настрої в регіоні.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Слуга народу" Святослав Юраш, коментуючи можливість проведення в ОРДЛО виборів за українськими законами.

"На наших засіданнях з міністром закордонних справ і учасниками переговорів з Мінська я завжди повторюю одне питання – чи будуть переселенці мати право брати участь? Це обговорюється. Відповідь не дефінітивна, але оптимістична. 1,2 млн українців, які, за підрахунками ООН, виїхали з окупованих територій на територію України, будуть мати іншу думку, ніж малюють для сходу, що він буде однозначно проросійським", – заявив депутат.

"Навіть ті незрозумілі опитування, які там були, показують, що люди, які залишилися на окупованій території, не мають якоїсь уніфікованої думки в одному напрямку. Я думаю, що якщо ми будемо ставитися до своїх громадян як до громадян, то відторгнення України на цих територіях буде набагато менше", – додав він.

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При цьому Юраш підкреслив, що виборам має передувати вихід з регіону окупантів і відновлення Україною контролю над кордоном з РФ.

"Це комбінація питань, які мають відбутися, щоб вибори мали демократичність і легітимність. Нам потрібна ситуація, яку ми зможемо відстежувати. Ми повинні мати там людей, які спостерігатимуть за виборами і скажуть, що вони були демократичними", – зазначив "слуга народу".

Вибори на Донеччині: в "Слузі народу" назвали важливу умову

newsone.ua

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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Да успокойтесь, усранцы, выборы на Донбассе будут проходить по законам России.
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