Вибори на Донбасі: в РНБО уточнили низку умов

Проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі має відбуватися за низки принципових умов.

Як повідомив в інтерв’ю "Українській правді" секретар РНБО України Олексій Данілов, на сьогоднішній день він не бачить можливості виконати усі умови для виборів.

"Вони мають відбуватися на українській території, над виборчою дільницею має бути український прапор, мають бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили", – зазначив секретар РНБО.

Також вибори мають відбуватися за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна виборча комісія має їх там проводити.

"Поки що мені складно уявити такі умови", – додав Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що готовий натиснути на президента України Володимира Зеленського щодо питань Донбасу, якщо це "дасть результат".