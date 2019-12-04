Вибори на Донбасі та кінець війни: Зеленський розповів, про що говоритиме на "нормандському форматі"

На зустрічі у "нормандському форматі" президент України Володимир Зеленський планує обговорити чотири ключових питання.

Про це він розповів під час зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном 4 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми хочемо дій з термінами. Я не знаю, чи вдасться нам чи ні. Але перша перемога – ми зустрічаємося. Дуже важливо. Моряків і політв'язнів ми повернули, але не всіх. Я хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Це для мене дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну "всіх на всіх". Мене цікавлять всі наші", – розповів Зеленський про першу мету в Парижі.

Другим питанням він назвав ситуацію з безпекою на Донбасі та висловив надію на те, що її вдасться врегулювати.

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Якщо всі сторони захочуть припинення війни, як його хочемо саме ми, то ми можемо домогтися серйозних результатів з приводу виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Я б теж хотів розуміти хоча б рамки всіх цих термінів", – підкреслив президент.

Третій пріоритет переговорів для Зеленського – це обговорення можливості місцевих виборів на Донбасі.

"Яким чином це буде відбуватися? Для нас найважливіше, щоб це було за законами України, щоб там були всі наші представлені партії. Щоб були іноземні спостерігачі і був відкритий доступ журналістам", – сказав глава держави.

Підсумовуючи, він зазначив, що також хоче порушити питання з приводу формату і термінів передачі кордону з Росією під український контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 грудня за участі президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до саміту країн "нормандського формату".

На зустрічі обговорювали і затвердили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Всього таких планів затверджено п'ять.

У "Л/ДНР" їдко заявили, що вважають фантастикою можливі п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, які напередодні "нормандської зустрічі" озвучили в Києві.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!