Вибори мера Ужгорода: оголошені попередні результати

На виборах мера Ужгорода перемагає чинний глава міста Богдан Андрєєв.

Про це заявила глава Ужгородської територіальної виборчої комісії Руслана Куберка, передає "Сегодня". Відзначається, що вже проведено паралельний підрахунок 91,30% голосів.

Так, Андрєєв набирає 51,4%, а його суперник – кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей – 46,19%.

Як повідомляв OBOZREVATEL , представник від партії "СН" Щадей і діючий мер Ужгорода Андрєєв вийшли до другого туру за результатами виборів 25 жовтня.

Також до міськради тоді пройшли партії "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "Рідне Закарпаття", "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "КМКС – Партія Угорців України" і "За майбутнє".