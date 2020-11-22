Вибори мера Львова: оприлюднено результати екзитполу

У другому турі виборів міського голови Львова перемагає чинний мер Андрій Садовий ("Самопоміч"), а кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка займає друге місце.

Про це свідчать результати екзитполу "Студії Савіка Шустера", проведеного компанією Liberty Report і оприлюдненого 22 листопада після закінчення голосування. За Садового проголосувало 62,8% виборців, за Синютку – 37,2%

Як відомо, у першому турів виборів мера Львова, який відбувся 25 жовтня, перемогу здобув Садовий, отримавши підтримку трохи більше 40% виборців. Однак отриманого результату забракло для остаточної перемоги. Синютку у першому турі підтримали трохи більше 31% виборців.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 листопада відбулося повторне голосування на виборах міського голови в Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Кам'янці-Подільському (Хмельницька область).

Про те, як пройшов другий тур виборів міських голів 22 листопада у інших містах, читайте тут.