Стало відомо, хто лідирує на виборах у Запоріжжі. Дані екзитполу
На виборах міського голови Запоріжжя лідирує нинішній мер Володимир Буряк.
Попередньо, він набирає 60,6%. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного місцевим муніципальним телеканалом Z. Результати були оприлюднені на сайті каналу.
Уподобання респондентів розподілилися так:
Володимир Буряк ("Єднання") – 60,6%;
Віталій Тишечко ("Слуга народу") – 14,8%;
Валерій Прозапас ("Європейська солідарність") – 11,4%;
Віталій Рябцев ("Партія Шарія") – 3,6%;
Олеся Крамаренко ("За майбутнє") – 2,7%.
Інші кандидати набрали менше 2%. Це:
Денис Тарасов – 1,8%;
Дмитро Осипов – 1,7%;
Елла Слепян – 1,4%;
Юрій Ружин – 1,2%;
Віктор Хоцький – 0,8%.
На виборах депутатів до міської ради лідирує "Партія Володимира Буряка" Єднання". Дані екзитполу відповідно до політичних сил:
Партія Володимира Буряка "Єднання" – 25,2%;
"Слуга народу" – 18,9%;
"Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%;
"Європейська Солідарність" – 13,4%;
"Нова політика" – 4,5%;
"Партія Шарія" – 4,3%;
"Батьківщина" – 4,0%;
"За Майбутнє" – 3,0%.
Результати екзитполів за іншими містами можна подивитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.