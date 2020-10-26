Стало відомо, хто лідирує на виборах у Запоріжжі. Дані екзитполу

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
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Вибори в Запоріжжі

На виборах міського голови Запоріжжя лідирує нинішній мер Володимир Буряк.

Попередньо, він набирає 60,6%. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного місцевим муніципальним телеканалом Z. Результати були оприлюднені на сайті каналу.

Уподобання респондентів розподілилися так:

  • Володимир Буряк ("Єднання") – 60,6%;

  • Віталій Тишечко ("Слуга народу") – 14,8%;

  • Валерій Прозапас ("Європейська солідарність") – 11,4%;

  • Віталій Рябцев ("Партія Шарія") – 3,6%;

  • Олеся Крамаренко ("За майбутнє") – 2,7%.

Інші кандидати набрали менше 2%. Це:

  • Денис Тарасов – 1,8%;

  • Дмитро Осипов – 1,7%;

  • Елла Слепян – 1,4%;

  • Юрій Ружин – 1,2%;

  • Віктор Хоцький – 0,8%.

Голоси виборців на виборах мера

На виборах депутатів до міської ради лідирує "Партія Володимира Буряка" Єднання". Дані екзитполу відповідно до політичних сил:

  • Партія Володимира Буряка "Єднання" – 25,2%;

  • "Слуга народу" – 18,9%;

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%;

  • "Європейська Солідарність" – 13,4%;

  • "Нова політика" – 4,5%;

  • "Партія Шарія" – 4,3%;

  • "Батьківщина" – 4,0%;

  • "За Майбутнє" – 3,0%.

Вибори до міськради

Результати екзитполів за іншими містами можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.

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