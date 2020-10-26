Стало відомо, хто лідирує на виборах у Запоріжжі. Дані екзитполу

На виборах міського голови Запоріжжя лідирує нинішній мер Володимир Буряк.

Попередньо, він набирає 60,6%. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного місцевим муніципальним телеканалом Z. Результати були оприлюднені на сайті каналу.

Уподобання респондентів розподілилися так:

Володимир Буряк ("Єднання") – 60,6%;

Віталій Тишечко ("Слуга народу") – 14,8%;

Валерій Прозапас ("Європейська солідарність") – 11,4%;

Віталій Рябцев ("Партія Шарія") – 3,6%;

Олеся Крамаренко ("За майбутнє") – 2,7%.

Інші кандидати набрали менше 2%. Це:

Денис Тарасов – 1,8%;

Дмитро Осипов – 1,7%;

Елла Слепян – 1,4%;

Юрій Ружин – 1,2%;

Віктор Хоцький – 0,8%.

На виборах депутатів до міської ради лідирує "Партія Володимира Буряка" Єднання". Дані екзитполу відповідно до політичних сил:

Партія Володимира Буряка "Єднання" – 25,2%;

"Слуга народу" – 18,9%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%;

"Європейська Солідарність" – 13,4%;

"Нова політика" – 4,5%;

"Партія Шарія" – 4,3%;

"Батьківщина" – 4,0%;

"За Майбутнє" – 3,0%.

Результати екзитполів за іншими містами можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.