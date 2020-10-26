"Рекорд Лукашенка" і дві партії в міськраді: дані екзитполу щодо виборів в Івано-Франківську

Мером Івано-Франківська за підсумками першого туру місцевих виборів-2020 може стати чинний міський голова Руслан Марцінків ("Свобода").

За результатами екзитполу соціологічної групи Олега Головенського і місцевого видання "Фіртка", політик отримав 86,1% голосів.

Опитування виборців показало такі результати голосування:

Руслан Марцінків ("Свобода") – 86,1%;

Петро Шкутяк ("Європейська солідарність") – 6,9%;

Наталія Сербин ("Українська Галицька Партія") – 3,9%;

Олександр Богачов ("Слуга народу") – 2,4%;

Василь Стефанишин ("Платформа громад") – 0,6%.

На своїй сторінці у Facebook чинний мер подякував кожному жителю за зроблений вибір. Він також поділився результатами опитування від "Центру розвитку ініціатив":

Зазначимо, на недавніх виборах у Білорусі Олександр Лукашенко, як заявляється офіційно, також отримав більше 80% голосів (ЦВК стверджує, що 83,49%). Однак, такі підсумки голосування не визнали в ЄС та інших країнах.

В Івано-Франківську міську рада, згідно з екзитполом "Фіртки", проходять дві партії – "Свобода" і "ЄС". Близькою до прохідного бар'єра також виявилася "Батьківщина".

Результати опитувань такі:

"Свобода" – 66,29%;

"Європейська солідарність" – 16,76%;

"Батьківщина" – 4,76%;

"Слуга народу" – 3,81%;

"Голос" – 2,29%;

"За майбутнє" – 1,9%;

"Удар" – 1,33%;

"Українська Галицька Партія" – 1,33%;

"Платформа товариств" – 0,95%;

"Народний Рух України" – 0,19%.

Трохи інші цифри опублікував "Центр розвитку ініціатив":

Результати екзитполів в інших містах України можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.