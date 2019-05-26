"Змови і отруєння": розшифрована дата виборів в Раду

День, на який призначено позачергові парламентські вибори в Україні – 21 липня – буде відзначений підвищеною емоційністю.

Про це OBOZREVATEL розповів астролог Олександр Образцов. За його словами, з 5 години ранку цього дня "Місяць перебуватиме в сузір'ї Пегаса".

"Розпочаті в цей день відповідальні справи часто шкодять репутації людини. Змови, суди, підпали і пожежі, отруєння, нещасні випадки, конфлікти і битви, руйнування і прояви жорстокості - ось справи, яким сприяє даний час", - повідомив астролог.

Виборча дільниця, ілюстрація Газета "День"

У той же час він зауважив, що активні дії, в тому числі руйнівного характеру, наприклад, "знесення будівель, військові навчання, підрізання або викорчовування дерев, винос мотлоху", "можуть бути здійснені в узгодженні з природним впливом часу".

У контексті виборів астролог заявив: "Якщо розглядати вибори в парламент як винос непотрібного, то час дуже вдалий. Тим більше що 20-й місячний день сприятливий для очищення".

За його оцінками, "розсудливість і обережність поряд із здійсненням захисних дій допоможуть пережити цей час з мінімальним напруженням. Однак тривалого ефекту від розпочатих в цей час справ очікувати не варто. Загальне положення планет в цей день вказує на підвищену емоційність суспільства".

Як писав OBOZREVATEL:

21 травня Президент України Володимир Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

Обговорювалися дві дати наступних виборів: 21 і 28 липня. Президент своїм указом призначив дострокові вибори на 21 липня.

Під час зустрічі Зеленського і глав парламентських фракцій була затверджена модель, згідно якої пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради.

Відбудеться перехід від змішаної до пропорційної системи із закритими списками, проте політичні поради отримають право видаляти з них своїх кандидатів.

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