Вибори-2019 можуть стати останніми для України - Кравчук

Якщо українці помиляться з вибором нового президента і Верховної Ради у 2019 році, то майбутні волевиявлення стануть останніми в історії України.

Таку думку в інтерв'ю "Главкому" висловив перший президент України Леонід Кравчук, запевнивши, що до виборів глави держави не опиниться у групі підтримки жодного з кандидатів.

"Якщо ми цього разу помилимося, і будемо обирати за гречку, то це можуть бути для нас останні вибори. Я не піду ні до кого в команду. Я не піду ні до кого у штаб. Я буду аналізувати. От я ходив на форум до Тимошенко. І зараз кажу, і тоді казав, що я піду до будь-кого: до лівих, до правих, до БПП, до "Народного фронту". Це не тому, що мені дуже цікаво, а тому, що я хочу порівняти, щоб сказати людям: "Будьте пильними", - наголосив він.

Він також нагадав, що свого часу підписав всі без винятку установчі документи про створення української держави.

"І коли сьогодні з'являюся десь на людях, до мене підходять і кажуть: "Навіщо ви це зробили? Ми ж не готові. Навіщо ви зробили так, що до влади прийшли корупціонери?" Що я маю відповісти? Я повинен перед цими виборами сказати: цього не робіть, це помилка. А щоб це сказати, мені треба все вивчити", - додав екс-президент.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив про необхідність прийняття нової Конституції України. Зокрема він поскаржився, що за час після прийняття Конституції у 1996 році вона була вже кілька разів змінена до такої міри, що зараз незрозуміло, як і що функціонує в країні, тому єдиним виходом із ситуації є прийняття нового Основного закону.