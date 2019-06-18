Виборчий кодекс: Парубій закликав терміново ухвалити історичний документ

Верховна Рада України на цьому тижні має прискорити розгляд поправок до нового Виборчого кодексу.

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час погоджувальної ради 18 червня. Він розраховує, що парламентарі ухвалять законопроект у другому читанні.

"На цьому тижні ми продовжимо розгляд правок, ви знаєте, їх велика кількість — понад 4000", — сказав він.

Парубій наголосив, що сподівається на розуміння всіх народних депутатів і на доповідача — нардепа (БПП) Олександра Черненка.

Андрій Парубій Delo.ua

Також він висловився за проведення презентації Виборчого кодексу. "Багато міфів і нерозуміння, і багато викривленої інформації про Виборчий кодекс. Я вважаю, що нам необхідно буде зробити велику презентацію і пояснити і суспільству, і, напевно, багатьом народним депутатам, власне переваги Виборчого кодексу", — підсумував спікер.

Він пояснив також, що згідно з кодексом громадяни України матимуть можливість голосувати не лише за політичну силу, а ще й самостійно визначати, хто з кандидатів від цієї сили може бути у парламенті і може представляти їхні інтереси.

"І хочу впевнено сказати: і для прихильників пропорційної системи, і для прихильників мажоритарної системи Виборчий кодекс є оптимальною системою виборів", — зазначив спікер Ради.

"Фактично ми зможемо об'єднати і партійну структуру, і партійні симпатії... Поєднати з бажанням людей вибрати тих народних депутатів, кого громадяни вважають найбільш гідними виконувати їхні обов'язки", — підсумував Парубій.

Нагадаємо, у першому читанні проект Виборчого кодексу Рада підтримала у листопаді 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт із конституційного права заявив, що, якщо депутати поженуться за "хайпом" і під час розгляду проекту нового Виборчого кодексу почнуть вносити правки на ходу — ухвалені закони можуть виявитися недієздатними.

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