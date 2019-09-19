Головна Новини
20 вересня • оновлено в 00:47
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ви ж були у Трускавці!" Ведуча "1+1" розняла в прямому ефірі міністра Зеленського і Тимошенко

637 Читати матеріал російською

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов посварився з лідером ВО "Батьківщина" Юлією Тимошенко через відкриття ринку землі в Україні.

Дискусія розгорілася в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 19 сентября (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Тимошенко сказала, що українським фермерам нічого дати в заставу, що банк би прийняв для кредитування покупки землі.

Новини
Україна відкриє ринок землі: стало відомо, чого чекати простим фермерам
Милованов поскандалив із Тимошенко через ринок землі

Милованов поскандалив із Тимошенко через ринок землі

Скріншот з відео

"У нас 42 млн га сільськогосподарської землі. Це 72% території України. Якщо продавати, чи не слід запитати у народу України, який нею володіє?" – запитала вона.

Далі Тимошенко звернулася до передвиборної компанії президента Володимира Зеленського, в якій він обіцяв вирішувати важливі питання референдумами. Вона запитала у Милованова, чи буде референдум щодо ринку землі.

"Земля буде інструментом, на який будуть видавати заставу", – почав Милованов.

"Тобто, земля в заставу? Покажіть мені надійні банки?" – обурилася вона.

Міністр попросив її не перебивати і заявив, що і зовсім перестане відповідати на питання.

Милованов "вибухнув" у ефірі "Право на владу"

Милованов "вибухнув" у ефірі "Право на владу"

Скріншот з відео

"Ця земля розпродана вже, вона взята в оренду. Не перебивайте мене! Може неофіційно, але вона в оренді. На ній щось росте. Зараз поїдемо і подивимося, росте чи ні. Росте. Хто це посадив?" – звернувся він до Тимошенко.

У суперечку втрутилася ведуча Наталія Мосейчук: "Не заводьтеся. Ви ж були в Трускавці". Але Милованов емоційно попросив договорити. "Ось я хочу говорити, почекайте всі! Я не заводжуся! Це важливо. Суспільство має знати правду", – сказав він, активно жестикулюючи.

Ведуча "1+1" розняла міністра Зеленського і Тимошенко

Ведуча "1+1" розняла міністра Зеленського і Тимошенко

Скріншот з відео

Милованов звернув увагу на те, що в Україні не рідкість кричущі випадки з переоформленням землі. "Ринок існує. Він не прозорий. Він для тих, у кого є гроші, юристи, схеми. Мова йде не про створення ринку, а про його прозорість", – розповів він.

З цією метою міністр закликав встановити справжніх власників компаній, які скуповують землю в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що після відкриття ринку землі купувати український чорнозем зможуть тільки громадяни нашої країни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ринок землі в Україні
Особи
Тимофій Милованов Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
ринок землі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel