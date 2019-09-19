"Ви ж були у Трускавці!" Ведуча "1+1" розняла в прямому ефірі міністра Зеленського і Тимошенко

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов посварився з лідером ВО "Батьківщина" Юлією Тимошенко через відкриття ринку землі в Україні.
Дискусія розгорілася в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 19 сентября (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, Тимошенко сказала, що українським фермерам нічого дати в заставу, що банк би прийняв для кредитування покупки землі.
Милованов поскандалив із Тимошенко через ринок землі
Скріншот з відео
"У нас 42 млн га сільськогосподарської землі. Це 72% території України. Якщо продавати, чи не слід запитати у народу України, який нею володіє?" – запитала вона.
Далі Тимошенко звернулася до передвиборної компанії президента Володимира Зеленського, в якій він обіцяв вирішувати важливі питання референдумами. Вона запитала у Милованова, чи буде референдум щодо ринку землі.
"Земля буде інструментом, на який будуть видавати заставу", – почав Милованов.
"Тобто, земля в заставу? Покажіть мені надійні банки?" – обурилася вона.
Міністр попросив її не перебивати і заявив, що і зовсім перестане відповідати на питання.
Милованов "вибухнув" у ефірі "Право на владу"
Скріншот з відео
"Ця земля розпродана вже, вона взята в оренду. Не перебивайте мене! Може неофіційно, але вона в оренді. На ній щось росте. Зараз поїдемо і подивимося, росте чи ні. Росте. Хто це посадив?" – звернувся він до Тимошенко.
У суперечку втрутилася ведуча Наталія Мосейчук: "Не заводьтеся. Ви ж були в Трускавці". Але Милованов емоційно попросив договорити. "Ось я хочу говорити, почекайте всі! Я не заводжуся! Це важливо. Суспільство має знати правду", – сказав він, активно жестикулюючи.
Ведуча "1+1" розняла міністра Зеленського і Тимошенко
Скріншот з відео
Милованов звернув увагу на те, що в Україні не рідкість кричущі випадки з переоформленням землі. "Ринок існує. Він не прозорий. Він для тих, у кого є гроші, юристи, схеми. Мова йде не про створення ринку, а про його прозорість", – розповів він.
З цією метою міністр закликав встановити справжніх власників компаній, які скуповують землю в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що після відкриття ринку землі купувати український чорнозем зможуть тільки громадяни нашої країни.
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