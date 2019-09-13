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13 вересня • оновлено в 10:21
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"Ви втрачаєте гроші? Ми – людей!" Зеленський потужно звернувся до Європи через Росію

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Президент України Володимир Зеленський виступив потужним посланням до європейських партнерів на конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) про Донбас.

Він закликав зберегти санкції проти Росії через агресію Москви в Україні. Також Зеленський заявив про необхідність завершити війну на Донбасі дипломатичним шляхом.

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"Санкції – це потужна і дієва зброя дипломатії. Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, спасибі їм, але іноді вони думають про зняття санкцій: "Ви втрачаєте гроші, серйозно? Але вибачте, ми втрачаємо людей", – сказав він.

"Ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями. Ми повинні завершити війну і повернути свої території. Але я неодноразово говорив, що єдиний шлях до цього – дипломатія", – додав Зеленський.

Володимир Зеленський на форумі YES

Володимир Зеленський на форумі YES

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 13 вересня, український режисер Олег Сенцов відкрив YES замість Зеленського.

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Теми
Війна на Донбасі Санкції проти Росії Форум YES
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
санкции
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Вы теряете деньги, серьёзно? Но простите, мы теряем людей". Скотина. Кто-то обещал и мамой клялся из-за Украины терять деньги вечно? Украине все должны? Теряете людей - так не теряйте! Разведите войска! Это прописано в Минских!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Хоч і недосвідчений, але патріот.
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