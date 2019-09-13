"Ви втрачаєте гроші? Ми – людей!" Зеленський потужно звернувся до Європи через Росію

Президент України Володимир Зеленський виступив потужним посланням до європейських партнерів на конференції YES (Ялтинська європейська стратегія) про Донбас.

Він закликав зберегти санкції проти Росії через агресію Москви в Україні. Також Зеленський заявив про необхідність завершити війну на Донбасі дипломатичним шляхом.

"Санкції – це потужна і дієва зброя дипломатії. Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, спасибі їм, але іноді вони думають про зняття санкцій: "Ви втрачаєте гроші, серйозно? Але вибачте, ми втрачаємо людей", – сказав він.

"Ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями. Ми повинні завершити війну і повернути свої території. Але я неодноразово говорив, що єдиний шлях до цього – дипломатія", – додав Зеленський.

Володимир Зеленський на форумі YES Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 13 вересня, український режисер Олег Сенцов відкрив YES замість Зеленського.

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