"Ви відповісте за Крим!" Чийгоз жорстко звернувся до Росії в ООН

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз жорстко звернувся до Росії під час виступу в Раді безпеки ООН.

Як передають "Крим.Реалії", у п'ятницю, 15 березня, він розповів події 2014 року, коли Росія ввела війська на територію Криму, і про переслідування російськими силовиками українських громадян на півострові.

"Ті злочини, скоєні сьогодні в Україні і Криму, – ви будете за них відповідати. Вам ніколи не пробачимо сльози сотень тисяч матерів. Ми вам не пробачимо сирітство наших дітей і ту помсту, яку ви сьогодні здійснюєте у вигляді терору на моїй батьківщині проти мирних жителів. Ми ніколи вам не пробачимо. І відповідати ви будете, скільки б часу не минуло", – сказав Чийгоз.

Ахтем Чийгоз

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чийгоз заявив, що окупація Криму та спроби Росії зробити з півострова військову базу несуть загрозу безпеці всієї Європи.

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