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1 жовтня • оновлено в 21:59
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"Ви нікого не штовхали?" Зеленський публічно потролив Мендель. Відео

2.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський пожартував над своєю прессекретаркою Юлією Мендель через її недавні зіткнення з журналістами.

Це трапилося на брифінгу глави держави у вівторок, 1 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Мендель оголосила про початок пресконференції за підсумками переговорів у Мінську і надала слово президенту.

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Зеленський публічно потролив Мендель

Зеленський публічно потролив Мендель

Зеленський подякував і звернувся до Мендель. "Ви нікого не штовхали, Юлю?" – посміхнувшись, запитав гарант. Прессекретарка вирішила не відповідати.

Зеленський публічно потролив Мендель

Зеленський публічно потролив Мендель

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

  • Прессекретар відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

  • У мережі з'явилися відео інших інцидентів. Мендель кілька разів проганяла журналістів від Зеленського.

  • Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

  • У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

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Володимир Зеленський Юлія Мендель
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Клоунада на усра-ине.
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