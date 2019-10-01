"Ви нікого не штовхали?" Зеленський публічно потролив Мендель. Відео

Президент України Володимир Зеленський пожартував над своєю прессекретаркою Юлією Мендель через її недавні зіткнення з журналістами.

Це трапилося на брифінгу глави держави у вівторок, 1 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Мендель оголосила про початок пресконференції за підсумками переговорів у Мінську і надала слово президенту.

Зеленський публічно потролив Мендель

Зеленський подякував і звернувся до Мендель. "Ви нікого не штовхали, Юлю?" – посміхнувшись, запитав гарант. Прессекретарка вирішила не відповідати.

Зеленський публічно потролив Мендель Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

Прессекретар відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

У мережі з'явилися відео інших інцидентів. Мендель кілька разів проганяла журналістів від Зеленського.

Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

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