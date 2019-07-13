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"Ви нас за ідіотів тримаєте?" Зеленський публічно "обезголовив" ДФС. Відео

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Президент України Володимир Зеленський змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення.

Це сталося під час наради з питань розвитку морських портів України в Одесі під його головуванням, повідомляє Офіс президента. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не в Facebook, а з реальних документів", – підкреслив Зеленський.

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Олександр Власов (по центру)

Олександр Власов (по центру)

Офіс президента

Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької, як вимагав Зеленський під час наради в Ужгороді 6 липня. При цьому його повідомлення про їх звільнення з посад в соцмережі виявилося неправдивим.

"Я попросив надати мені реальні документи. Вони не співпадали з вашим постом у Facebook. Тобто ви відправили людей у відпустку", – сказав президент.

"Ви нас за ідіотів тримаєте?" Зеленський публічно "обезголовив" ДФС

Офіс президента

Власов відповів, що після наради в Закарпатті він звільнив від виконання обов'язків двох посадових осіб, а ще двоє відправлені у відпустку за станом здоров'я близьких родичів.

"Я сьогодні напишу заяву", – зазначив він.

Відомо, що Власов з 5 вересня 2018 року виконував обов'язки голови Державної фіскальної служби України після звільнення Мирослава Продана. За два тижні до своєї відставки, Продан відсторонив Власова з посади начальника Одеської митниці на період службового розслідування крадіжки 37 контейнерів з тканиною та іншими товарами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Зеленський провів нараду у Закарпатській митниці і влаштував жорстку розмову з начальниками митниць декількох областей. Після заслуховування доповідей керівників та виконуючих обов'язки керівників обласних митниць (зокрема, Чернівецької, Волинської, Львівської) з боротьби з контрабандою президент зажадав звільнити їх.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ми це вже проходили.
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ttt ta
ttt ta
"Я сегодня напишу заявление", – отметил он. И тоже ушел в отпуск ))
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Mega Death
Mega Death
Тупые вороватые и продажные ххлы не способны к государственности. Пусть хоть
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Mega Death
Mega Death
..всех уволи
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