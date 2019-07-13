"Ви нас за ідіотів тримаєте?" Зеленський публічно "обезголовив" ДФС. Відео

Президент України Володимир Зеленський змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення.

Це сталося під час наради з питань розвитку морських портів України в Одесі під його головуванням, повідомляє Офіс президента. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не в Facebook, а з реальних документів", – підкреслив Зеленський.

Олександр Власов (по центру) Офіс президента

Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької, як вимагав Зеленський під час наради в Ужгороді 6 липня. При цьому його повідомлення про їх звільнення з посад в соцмережі виявилося неправдивим.

"Я попросив надати мені реальні документи. Вони не співпадали з вашим постом у Facebook. Тобто ви відправили людей у відпустку", – сказав президент.

Офіс президента

Власов відповів, що після наради в Закарпатті він звільнив від виконання обов'язків двох посадових осіб, а ще двоє відправлені у відпустку за станом здоров'я близьких родичів.

"Я сьогодні напишу заяву", – зазначив він.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами "Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?" змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.

Відомо, що Власов з 5 вересня 2018 року виконував обов'язки голови Державної фіскальної служби України після звільнення Мирослава Продана. За два тижні до своєї відставки, Продан відсторонив Власова з посади начальника Одеської митниці на період службового розслідування крадіжки 37 контейнерів з тканиною та іншими товарами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Зеленський провів нараду у Закарпатській митниці і влаштував жорстку розмову з начальниками митниць декількох областей. Після заслуховування доповідей керівників та виконуючих обов'язки керівників обласних митниць (зокрема, Чернівецької, Волинської, Львівської) з боротьби з контрабандою президент зажадав звільнити їх.

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