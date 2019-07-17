"Ви хочете нас усіх вистроїти?" У Миколаєві директор аеропорту "наїхав" на Зеленського

У Миколаєві під час візиту президента України 17 липня у Володимира Зеленського відбулася перепалка з директором аеропорту Федором Барною.
Розмова йшла про добудову терміналу миколаївського аеровокзалу, кількості необхідних на це коштів і часу.
"Ви хочете нам допомогти, або нас вистроїти тут усіх?" — у якийсь момент жвавої дискусії запитав Барна в Зеленського.
Федір Барна і Володимир Зеленський
Президент обурився такому зверненню: "Кого всіх? Далі самі розбирайтеся, поїхали!"
Однак Барна спробував його зупинити, вибачившись:
"Вибачте! Я прошу вашої допомоги, ви ж приїхали? Ви хочете через два роки приїхати, щоб тут був аеропорт?"
Після цього розмова на підвищених тонах продовжилася далі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Барна відомий тим, що в 2017 році в Миколаївській обласній раді побився з колегою із "Опозиційного блоку" Володимиром Фроленком.
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