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"Ви хочете нас усіх вистроїти?" У Миколаєві директор аеропорту "наїхав" на Зеленського

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У Миколаєві під час візиту президента України 17 липня у Володимира Зеленського відбулася перепалка з директором аеропорту Федором Барною.

Розмова йшла про добудову терміналу миколаївського аеровокзалу, кількості необхідних на це коштів і часу.

"Ви хочете нам допомогти, або нас вистроїти тут усіх?" — у якийсь момент жвавої дискусії запитав Барна в Зеленського.

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Федір Барна і Володимир Зеленський

Федір Барна і Володимир Зеленський

Президент обурився такому зверненню: "Кого всіх? Далі самі розбирайтеся, поїхали!"

Однак Барна спробував його зупинити, вибачившись:

"Вибачте! Я прошу вашої допомоги, ви ж приїхали? Ви хочете через два роки приїхати, щоб тут був аеропорт?"

Після цього розмова на підвищених тонах продовжилася далі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Барна відомий тим, що в 2017 році в Миколаївській обласній раді побився з колегою із "Опозиційного блоку" Володимиром Фроленком.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Миколаїв
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
У Януковича кличка ХАМ, а у этого ХАМЛО. Учитель жив, есть с кого пример брать.
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Diego Lena
Diego Lena
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Diego Lena, так ти ВІН, чи ВОНА? Напевно ВОНО. Відкрий лічіко, ідійот!
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Diego Lena
Diego Lena
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