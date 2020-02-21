"Ви б так кричали в 14 році!" Шустер обложив істерику скандальної Лукаш в прямому ефірі

Військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов розгромив скандальну екс-міністра юстиції часів президентства Віктора Януковича Олену Лукаш в прямому ефірі, а після її осадив і особисто Савік Шустер. Перепалка сталася, коли Лукаш почала заявляти, що перше "беркутівців" на Майдані вбили в той же час, коли зафіксовані і смерті майданівців.
В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Юрій Бутусов показав відео з наслідками нападу правоохоронців на протестуючих. Після він зазначив, що на момент запису відео жоден з "беркутівців" не загинув. Лукаш початку його перебивати криками "Це брехня", заявляючи, що у неї є експертиза 2017 року, яка це спростовує.
"Це офіційний документ. Це більш ніж офіційний документ. Стоять і брешуть", - вигукувала Лукаш.
Олена Лукаш влаштувала скандал у Шустера
Скріншот
У відповідь на це Бутусов під подальші крики Лукаш заявив, що навіть рапорт МВС говорить про те, що перші загиблі серед правоохоронців - двоє строковиків - були в 16:15-16:30.
"Спочатку гинуть четверо протестувальників, 22 січня, жодного правоохоронця. Потім 18 лютого загинуло 8 осіб, жодного правоохоронця. Вони потім йдуть на Майдан і починають операцію "Бумеранг", - заявив Бутусов.
Лукаш продовжила перебивати його і заявляти, що Бутусов нібито ділить людей, а суди не розбираються в справі належним чином. Бутусов ж, в свою чергу, відповів, що суд буде безглуздим, якщо там буде такий же цирк і дурдом.
Юрій Бутусов
Скріншот ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером
"Я хочу сказати: якщо у нас судовий розгляд буде проходити в балагані, де є актриса, яка влаштовує цирк і дурдом, то ми ніколи нічого не розглянемо. Суспільство не дізнається нічого, поки не буде судового засідання. Ви бачите, коли у людини немає ніяких аргументів і смітник тільки в голові і на мові, встановити істину не можна ", - підсумував Бутусов.
Трохи пізніше в ефірі Лукаш почала перебивати і наступного спікера - екс-начальника управління спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка. Однак, тоді її осадив особисто Савік Шустер.
"Ви б так кричали в 14 році! Ціни б вам не було! Якби ви кричали: "Янукович злочинець, Захарченко злочинець! , - різко перервав її ведучий.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж ефірі влаштувала скандал через історію нібито про вбивство активіста Майдану іншим учасником тих подій.
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