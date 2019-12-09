Ветерани АТО публічно порвали прапори Росії й "ДНР" у Парижі. Відео

Ветерани АТО на Донбасі влаштували в Парижі (Франція) яскраву акцію протесту проти капітуляції перед Росією. Вони публічно порвали прапори країни-агресора і терористичної "ДНР", а також принесли листівки із закривавленим портретом Володимира Путіна і написом "Росія веде війну не з Україною, а з Європою!"

Як повідомляє спеціальний кореспондент OBOZREVATEL, ініціаторами перформансу були учасники російсько-української війни Андрій Козінчук і Максим Жорін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це те, що ми хотіли б сьогодні сказати і Російській Федерації, і штучній "республіці", яку вона створила на території України. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!" – сказали ветерани, після чого кинули розірвані прапори окупантів на землю.

За словами кореспондента з місця подій, після цього один із російських пропагандистів підняв російський прапор.

Як відомо, Андрій Козінчук є ветераном АТО, зараз він працює військовим психологом і допомагає українським бійцям адаптуватися до мирного життя.

Що стосується Максима Жоріна, то він колишній командир полку "Азов", старший лейтенант Національної гвардії України. Родом ветеран із міста Рубіжне Луганської області. На позачергових виборах до Верховної Ради України в липні 2019 року Жорін балотувався як самовисуванець по 217 виборчому окрузі.

Ветерани АТО виступили проти Росії в Парижі

Ветерани АТО виступили проти Росії в Парижі

Ветерани АТО порвали прапори РФ і "ДНР" у Парижі

Максим Жорін і Андрій Козінчук

Ветерани АТО порвали прапори РФ і "ДНР" у Парижі

Листівки проти Путіна в Парижі

Ветерани АТО порвали прапори РФ і "ДНР" у Парижі

Ветерани АТО порвали прапори РФ і "ДНР" у Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветерани АТО також заявили, що відчувають загрозу під час переговорів. На їхню думку, ці переговори в "нормандському форматі" не можна вважати рівними, тому є побоювання, що "українці можуть дати задню". Крім того, вони жорстко звернулися до президента України Володимира Зеленського та висунули вимогу "довести, що він не лох".

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