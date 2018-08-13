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Ветерана ФБР звільнили за критичні зауваження про Трампа

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Співробітника ФБР Пітера Строка звільнили після 21 року служби за критичні висловлювання про Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року. Строк брав участь у розслідуванні так званої "російської справи".Керівництво Федерального бюро розслідувань (ФБР) США звільнило агента Пітера Строка за критичні зауваження про президента країни Дональда Трампа у його особистому листуванні. Про звільнення Строка з лав ФБР повідомив у понеділок, 13 серпня, його адвокат Айтан Гольман, передає інформагенція AP.

Строк, котрий пропрацював агентом ФБР 21 рік, брав зокрема участь у розслідуванні ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році та зв'язків команди Трампа з росіянами. Це розслідування здійснюється у США під керівництвом спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Під час передвиборчої кампанії 2016 року Строк у переписці зі своєю коханкою, що також була агенткою ФБР, називав Трампа "катастрофою". Крім того, у повідомленнях до коханки Строк обіцяв, що "ми зупинимо" кандидатуру Трампа на президентських виборах.

Дональд Трамп вже відреагував на звільнення агента ФБР у своєму Twitter, висловивши своє задоволення тим, що це "нарешті" сталося. "Список поганих гравців у ФБР та мін'юсті стає дедалі довшим. Враховуючи, що Строк був на чолі полювання на відьом, чи завершиться воно?" - написав глава Білого дому.

Сам Строк запевняє, що написані ним зауваження про майбутнього президента ще не означають наявності в нього політичних упереджень та жодним чином не позначилися на його роботі. Скандальний зміст переписки Строка з образами на адресу Трампа виявили торік. Невдовзі після цього агента відсторонили від участі в розслідуваннях у "російській справі".

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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