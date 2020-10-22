Ветеран потролив "слуг" на Донбасі: герої, повертайтеся живими!

Ветеран пожартував про народних депутатів від "Слуги народу", які 21 жовтня вирушили в робочу поїздку на Донбас.

Їм побажали повернутися живими – як зазвичай говорять про військових, які їдуть в ООС. Відповідне відео, зняте в Донецькій області, було опубліковано в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

На ролику видно, як депутати по черзі залазили у вантажівку. Автор ролика назвав політиків "героями", а також пожартував, що, мабуть, "слуги" зрозуміли, що вчинили некрасиво, коли пропустили мобілізацію".

"Ось приїхали виправляти помилку", – сказав автор кадрів.

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