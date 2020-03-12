Ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін зірвав виступ радника секретаря РНБО Сергія Сивохи під час презентації Національної платформи примирення та єдності.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, чоловік назвав Сивоху зрадником і ворогом України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я – учасник бойових дій! Це моє посвідчення. У 2014 році я його отримав. Протягом останніх п'яти з половиною років я воював на Донбасі. Мене звати Тамарін Сергій, я – ветеран полку "Азов". Я 20 хвилин слухав цих особин. Сергію, я вас вважаю зрадником і ворогом України! І ворогом всього українського!" – обурився ветеран.

"Я 20 хвилин слухав, як ви розповідаєте про "внутрішній" конфлікт. Ви не називаєте Росію ворогом, не кажете, що вона на нас напала, не кажете, що йде війна! Ви обманюєте країну! З ким ви збираєтеся домовлятися?! З колаборантами, які запросили в Україну ворога? Єдина форма існування російських солдатів на території України – як добриво", – продовжив він звинувачувати Сивоху.

Сергій Тамарін Скріншот відео

Пізніше після перепалки ведучий оголосив про завершення заходу. В результаті Сивохо вийшов із залу, представники "Нацкорпусу" пішли за ним. У холі його штовхнули і радник секретаря РНБО впав.

Після інциденту Сивохо написав пост, в якому звинуватив націоналістів у розпалюванні війни, проте зазначив, що ніхто не зупинить його команду на шляху до миру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 березня Сивохо презентував Національну платформу примирення та єдності. В ході виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Отже, наголосив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.

Зі свого боку офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію в період оголошеного в країні карантину, Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.

Нагадаємо, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть у НАТО.

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