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12 березня • оновлено в 13:00
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Ветеран АТО влаштував перепалку із Сивохою і зірвав його виступ

27.4т
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Ветеран полку "Азов" Сергій Тамарін зірвав виступ радника секретаря РНБО Сергія Сивохи під час презентації Національної платформи примирення та єдності.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, чоловік назвав Сивоху зрадником і ворогом України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я – учасник бойових дій! Це моє посвідчення. У 2014 році я його отримав. Протягом останніх п'яти з половиною років я воював на Донбасі. Мене звати Тамарін Сергій, я – ветеран полку "Азов". Я 20 хвилин слухав цих особин. Сергію, я вас вважаю зрадником і ворогом України! І ворогом всього українського!" – обурився ветеран.

"Я 20 хвилин слухав, як ви розповідаєте про "внутрішній" конфлікт. Ви не називаєте Росію ворогом, не кажете, що вона на нас напала, не кажете, що йде війна! Ви обманюєте країну! З ким ви збираєтеся домовлятися?! З колаборантами, які запросили в Україну ворога? Єдина форма існування російських солдатів на території України – як добриво", – продовжив він звинувачувати Сивоху.

Сергій Тамарін

Сергій Тамарін

Скріншот відео

Пізніше після перепалки ведучий оголосив про завершення заходу. В результаті Сивохо вийшов із залу, представники "Нацкорпусу" пішли за ним. У холі його штовхнули і радник секретаря РНБО впав.

Після інциденту Сивохо написав пост, в якому звинуватив націоналістів у розпалюванні війни, проте зазначив, що ніхто не зупинить його команду на шляху до миру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Сергій Сивохо Сергій Тамарін
Місце
Україна
Теги
"Азов" РНБО
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Смешно слушать ничтожеств.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Какой верещащий свинопас-вытиран! ))) Шо не сдох как хгерой, где отсиживался?
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Нееее..... скаленвставательных войск в Украине нет!.... Причем так нет, что аж закон специальный ввели - про не разглашении причин смерти в НЕ военное время! =)))) Вот и рарывают этот скот бутылкозадый по тихому, как собак вонючих! =))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Pruglo Sergey, прыгало, ну сделай хоть что-нибудь! =)) Только хрюкаешь в интернете уепан хуторской ! =))))
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