Весільний фотограф, коміки і футуролог: кого обрали українці в Раду

У новій Верховній Раді опиниться дуже багато двиних кандидатів – коміків, фотографів, футурологів. Особливо рясніє ними президентська партія "Слуга народу".

Хто ці люди – розбирався OBOZREVATEL.

Шоубізнес під куполом

9-те скликання Верховної Ради буде окуповане представниками шоу-бізнесу. Лідером серед партій, які вже провели під стіни парламенту відомих зірок – "Слуга народу". Одним із найвідоміших коміків у новій Раді буде Юрій Корявченков (на прізвисько "Юзік").

Він виграв у своєму мажоритарному окрузі №33 у Кривому Розі. За попередніми даними, за нього віддали голоси понад 42 тисячі осіб. Він набрав рекордні 60,9% підтримки криворіжців.

Юрій відомий передусім своїми виступами в команді "Кварталу-95", а також давньою дружбою з президентом Володимиром Зеленським. Саме "Юзік" був керівником штабу глави держави в Кривому Розі. Корявченкову 44 роки, він має дві освіти (інженер-електрик і економіка-підприємництва).

Юрій Корявченков

На цьому список коміків у майбутньому парламенті не закінчується. У Солом'янському районі Києва на мажоритарному окрузі переміг ще один кандидат від "Слуги" – Роман Грищук, який є директором ТОВ "МХ шоу". Саме ця компанія продюсує відоме багатьом українцям шоу "Мамахохотала".

Роман Грищук

Роману 29 років, він закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю біомедична інженерія. У студентські роки грав у КВН, після чого вирішив створити свою команду. Роман Грищук заявляє, що в новому парламенті працюватиме в сферах молодіжної політики, екології та освіти.

Проходить у парламент і професійний ведучий Олександр Скічко. Йому 27 років і він перемагає у Черкаській області (округ №197). Скічко відомий як ведучий корпоративів і різних шоу.

Олександр Скічко

"Головна мета нашої команди – докорінно змінити стару систему влади. Разом ми втілимо курс президента Володимира Зеленського в конкретних законопроектах і політичних рішеннях, сформуємо професійний уряд народної довіри", – вказав Скічко в своїй передвиборчій програмі.

Справжнім "відкриттям" позачергових парламентських виборів став Сергій Штепа із Запорізької області. Він переміг генерального директора "МоторСіч" В'ячеслава Богуслаєва і набрав 43,6% голосів. Інтересу цій ситуації додає той факт, що Сергію 29 років і він весільний фотограф. За інформацією місцевих ЗМІ, за годину своєї роботи він бере 1300 гривень.

Сергій Штепа

Сергій Штепа

Профіль Сергія Штепи

У своєму резюме на місцевій платформі він вказав, що має професійний досвід фотографа більше 7 років, є переможцем обласних і всеукраїнських фотоконкурсів, зокрема "Молоді обличчя України" в двох номінаціях, а також уже організовував численні виставки в Запоріжжі.

Борець і футуролог

У новому парламенті працюватиме і справжній футуролог. Так, кандидат від партії "Слуга народу" від Хмельницької області (округ №190) Олексій Жмеренецький набрав більше 27 тисяч голосів. Майбутньому нардепу 32 роки, він відомий насамперед як координатор інтелектуального клубу "Коло", а також ініціатор проекту "Хартія майбутнього".

Він спеціалізується також на футурології. У своїй програмі обіцяє займатися економічними питаннями, розробкою "економічного паспорту українця", за яким усі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів, яка накопичуватиметься на їхніх індивідуальних рахунках до повноліття.

Олексій Жмеренецький

Народним депутатом стане і відомий борець Жан Беленюк. Він заходить у парламент із 10 рядка списку партії "Слуга народу". Йому 28 років, є заслуженим майстром спорту України, срібним призером Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, чемпіоном світу і Європи.

"Моя прерогатива – розвиток українського спорту. Політики не боюся. Розумію, що буде складно. Головна мета – це розвиток спортивного руху, щоб наша нація була сильною, здоровою і показувала високі результати на міжнародній арені. Інші партії не розглядав. Я голосував за Володимира Зеленського, і бачу можливість для змін тільки з ним", – прокоментував свою роботу в парламенті Беленюк.

Жан Беленюк

Буде у Верховній Раді і свій архітектор. Гео Лерос – засновник артпроекту Art United Us і громадської організації City-Art. Автор низки муралів. Був радником міністра інформаційної політики України Юрія Стеця і радником мера Києва Віталія Кличка з питань культури.

Раніше Лерос потрапив у корупційний скандал. Так, журналіст "СТБ" Олена Лук'янова у Facebook повідомляла, що Лерос був викритий у розтраті бюджетних грошей.

Гео Лерос

"Гео Лерос. Він же Курехян Георг Багратовіч. Він же продюсер більшості муралів у Києві. До яких у мене не було питань, поки їх не стали малювати за бюджетні гроші. Тому, смію нагадати, що за мурали на "Осокорках", він (як куратор проекту) і художник досі не відзвітував", – розповіла журналіст.

Будуть у новому парламенті і сімейні підряди. Так, як пише у Facebook аналітик "Чесно" Оксана Ставничук, від Вінницької області в Раду заходить батько і донька.

Так, самовисуванець Микола Кучер перемагає на 15-му окрузі, а його донька Лариса Білозір на 17-му. Микола Кучер відомий у регіоні аграрій. Він є гендиректором і власником 10% акцій компанії "Зернопродукт МХП", яка входить до складу холдингу "Миронівський хлібопродукт".

Микола Кучер і Лариса Білозір

Проходить у Раду і Наталія Королевська. Цього разу за списком партії "Опозиційна платформа – За життя". Її чоловік Юрій Солод бере 47-й округ у Слов'янську Донецької області.

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