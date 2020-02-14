Весільний боксер в сімейках: у мережі виклали нове смішне фото прем'єра Гончарука

У мережі знайшли нове веселе фото прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. На ньому він, швидше за все, бере участь у чиємусь весіллі.

Знімок вже розійшовся в соцмережах. Прем'єр в боксерських рукавичках і в сімейних трусах поверх штанів викликав у користувачів змішані почуття.

Олексій Гончарук

Одні похвалили його за те, що не позбавлений почуття гумору, іншим же не припав до смаку такий кидок в минуле Гончарука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі вже з'являлися архівні знімки з прем'єром. На них Гончарук веселиться на різних сімейних святах і зустрічах з друзями. У той час він носив довге волосся і любив, як і зараз, класичні костюми.

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