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15 лютого • оновлено в 01:51
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Весільний боксер в сімейках: у мережі виклали нове смішне фото прем'єра Гончарука

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У мережі знайшли нове веселе фото прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. На ньому він, швидше за все, бере участь у чиємусь весіллі.

Знімок вже розійшовся в соцмережах. Прем'єр в боксерських рукавичках і в сімейних трусах поверх штанів викликав у користувачів змішані почуття.

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Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Одні похвалили його за те, що не позбавлений почуття гумору, іншим же не припав до смаку такий кидок в минуле Гончарука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі вже з'являлися архівні знімки з прем'єром. На них Гончарук веселиться на різних сімейних святах і зустрічах з друзями. У той час він носив довге волосся і любив, як і зараз, класичні костюми.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
В Квартал 95 берите этого дегенерата. Там ему самое место.
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