Веселий і усміхнений: Гончарук прийшов у Раду після заяви про відставку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прийшов до Верховної Ради після того, як подав заяву про відставку.
Прем'єр мав веселий і усміхнений вигляд. Багато нардепів охоче підходили з ним спілкуватися і тиснули руку. Потім він виступив із трибуни, сказавши, що заява написана відповідно до Конституції, тобто на ім'я спікера Дмитра Разумкова.
Гончарук в Раді
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Водночас він вказав, що в президента Володимира Зеленського є можливість "згідно із законом, підписати цю заяву й передати в парламент".
Гончарук заявив, що Кабмін продовжить працювати в штатному режимі до рішення Зеленського. Потім прем'єр покинув трибуну під вигуки "Ганьба". Однак багато "слуг народу" йому аплодували.
Пізніше Разумков відповів парламенту, що особисто не отримував заяви від Гончарука.
Олексій Гончарук
Скриншот
Гончарук в Раді
Скриншот
Гончарук в Раді
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук несхвально відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку – Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.
У бесіді йшлося про ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось робити!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про те, що Гончарука скоро піде з посади. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву про відставку, яку підпишуть "будь-якої хвилини".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
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