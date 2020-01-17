Веселий і усміхнений: Гончарук прийшов у Раду після заяви про відставку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прийшов до Верховної Ради після того, як подав заяву про відставку.

Прем'єр мав веселий і усміхнений вигляд. Багато нардепів охоче підходили з ним спілкуватися і тиснули руку. Потім він виступив із трибуни, сказавши, що заява написана відповідно до Конституції, тобто на ім'я спікера Дмитра Разумкова.

Гончарук в Раді скріншот

Водночас він вказав, що в президента Володимира Зеленського є можливість "згідно із законом, підписати цю заяву й передати в парламент".

Гончарук заявив, що Кабмін продовжить працювати в штатному режимі до рішення Зеленського. Потім прем'єр покинув трибуну під вигуки "Ганьба". Однак багато "слуг народу" йому аплодували.

Пізніше Разумков відповів парламенту, що особисто не отримував заяви від Гончарука.

Олексій Гончарук Скриншот

Гончарук в Раді Скриншот

Гончарук в Раді Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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