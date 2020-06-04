Верховна Рада призначає нових міністрів: онлайн з парламенту

Верховна Рада України на засіданні 4 червня приступила до розгляду питання призначення нових членів Кабінету міністрів.

Так, будуть розглянуті кандидатури на посади міністра культури, міністра екології та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Верховна Рада

На посаду міністра культури претендує народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко, на посаду міністра екології та природних ресурсів – заступник міністра у Мінекоенерго Роман Абрамовський.

Також Рада звільнила Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, призначивши на цю посаду Ольгу Стефанішину.

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