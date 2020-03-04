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4 березня • оновлено в 17:01
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Верховна Рада обирає новий Кабмін: всі подробиці. Оновлюється

12.2т
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У середу, 4 березня, Верховна Рада України проводить позачергове засідання. На ньому парламентарі, крім законопроєктів, мають намір розглянути питання оновлення Кабінету міністрів, а також заслухати звіти керівників силових відомств.

OBOZREVATEL пропонує читачам стежити за онлайн-трансляцією засідання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

16:49 – Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Рішення підтримали 353 депутатів, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу". Після цього спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на 20 хвилин.

Гончарука відправили у відставку

Гончарука відправили у відставку

Скріншот відео

16:40 – глава держави покепкував над силовиками через відсутність посадок і пригрозив їм зробити "подарунки".

"Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він повинен нагадати вам, що надворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс України. Є підозра, що у деяких його немає, на жаль. Сподіваюся, він стане вашою настільною книгою", – підколов правоохоронців Зеленський.

16:09 – почалося звернення президента Володимира Зеленського до Верховної Ради. Виступаючи з трибуни, він розкритикував роботу уряду.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Виступ Зеленського перед Радою

Виступ Зеленського перед Радою

Виступ Зеленського перед Радою

Виступ Зеленського перед Радою

16:08 – Гончарук та члени його Кабміну прибули в Раду і зайняли місце в урядовій ложі. Спікер парламенту оголосив реєстрацію нардепів у залі. На засіданні зареєструвалися 347 парламентаріїв. Засідання почалося.

Кабмін Гончарука в Раді

Кабмін Гончарука в Раді

Klymenko Time

16:06 – журналіст OBOZREVATEL із власних джерел дізнався, що щонайменше шість кандидатів на посади міністрів відмовилися працювати в уряді, який, ймовірно, очолить Денис Шмигаль. Йдеться про Анну Новосад, Романа Жуковського, Володимира Бородянського, Тимофія Милованова, Івана Плачкова та Ігора Коростельова.

15:50 – нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко зазначив, що на засіданні президентської фракції остаточно узгодили вісім кандидатур.

14:30 – фракція "Слуга народу" зібралася на екстрене засідання для остаточного узгодження кандидатур у новий Кабмін.

Нагадаємо, увечері 3 березня президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч із депутатами "Слуги народу". На ній визначили нових міністрів Кабміну.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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Куреза Александр
Куреза Александр
Тасовать ЗЕ билов бессмысленно! А в это время на пугабии готовятся к ГОНКАМНАЛАФЕТАХ! Братки путлера из ОПГ "рузькэ мор" не дадут возможности судить международного убийцу в Гааге!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Заседание началось... Попкорн выдали?
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
теперь за +40% ВВП и спросить не с кого ))
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