Верховна Рада обирає новий Кабмін: всі подробиці. Оновлюється

У середу, 4 березня, Верховна Рада України проводить позачергове засідання. На ньому парламентарі, крім законопроєктів, мають намір розглянути питання оновлення Кабінету міністрів, а також заслухати звіти керівників силових відомств.

OBOZREVATEL пропонує читачам стежити за онлайн-трансляцією засідання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

16:49 – Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Рішення підтримали 353 депутатів, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу". Після цього спікер Дмитро Разумков оголосив перерву на 20 хвилин.

Гончарука відправили у відставку Скріншот відео

16:40 – глава держави покепкував над силовиками через відсутність посадок і пригрозив їм зробити "подарунки".

"Я хотів би зробити нашим правоохоронним органам два подарунки. Перший – це календар. Він повинен нагадати вам, що надворі вже весна. Другий – це Кримінальний кодекс України. Є підозра, що у деяких його немає, на жаль. Сподіваюся, він стане вашою настільною книгою", – підколов правоохоронців Зеленський.

16:09 – почалося звернення президента Володимира Зеленського до Верховної Ради. Виступаючи з трибуни, він розкритикував роботу уряду.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Виступ Зеленського перед Радою

Виступ Зеленського перед Радою

16:08 – Гончарук та члени його Кабміну прибули в Раду і зайняли місце в урядовій ложі. Спікер парламенту оголосив реєстрацію нардепів у залі. На засіданні зареєструвалися 347 парламентаріїв. Засідання почалося.

Кабмін Гончарука в Раді Klymenko Time

16:06 – журналіст OBOZREVATEL із власних джерел дізнався, що щонайменше шість кандидатів на посади міністрів відмовилися працювати в уряді, який, ймовірно, очолить Денис Шмигаль. Йдеться про Анну Новосад, Романа Жуковського, Володимира Бородянського, Тимофія Милованова, Івана Плачкова та Ігора Коростельова.

15:50 – нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко зазначив, що на засіданні президентської фракції остаточно узгодили вісім кандидатур.

14:30 – фракція "Слуга народу" зібралася на екстрене засідання для остаточного узгодження кандидатур у новий Кабмін.

Нагадаємо, увечері 3 березня президент України Володимир Зеленський провів закриту зустріч із депутатами "Слуги народу". На ній визначили нових міністрів Кабміну.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про те, що Олексій Гончарук на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 4 березня може подати у відставку, стало відомо 29 лютого.

Сам Гончарук заявляв, що розглядається варіант із відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він спростовував.

За даними соцопитувань, 44% українців висловилися за відставку Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком, 37% – проти.

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