Кандидатка в мери Києва Ірина Верещук.
Нардеп Верховної Ради 8-го скликання Борислав Береза вказав на можливий плагіат рекламного ролика кандидатки в мери від "Слуги народу" Ірини Верещук.
Про це він написав у Facebook, опублікувавши відповідне відео.
"З'ясувалося, що не тільки Квартал-95 краде жарти в Дизель-шоу, але і "слуги" крадуть ідеї та образи у британських рекламістів. Не здивований. Цікаво, а в кого вони вкрадуть передвиборчу програму на місцеві вибори?" – зазначив у соцмережі Береза.
На записі показано дівчинку в жовтому плащі з зеленою парасолькою, яка літала над пляжем. Такий образ дуже схожий на рекламне відео Верещук, де політикиня в аналогічному образі "літала" на мостом у Києві.
Верещук викрили в плагіаті відео польоту з парасолькою над Києвом. Відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидатку в мери Києва, народну депутатку партії "Слуга народу" Ірину Верещук потролили в мережі через зйомки рекламного ролика для виборчої кампанії.
Також нардепка Ірина Верещук стала героєм мемів після зливу відео зі зйомок її рекламного ролика з зеленою парасолькою.
Раніше кандидатка в мери Києва Ірина Верещук не змогла показати, де розташований район Пріорка в столиці.
Крім того, український журналіст Денис Казанський викрив Ірину Верещук у плагіаті.
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