Нардеп Верховної Ради 8-го скликання Борислав Береза вказав на можливий плагіат рекламного ролика кандидатки в мери від "Слуги народу" Ірини Верещук.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши відповідне відео.

"З'ясувалося, що не тільки Квартал-95 краде жарти в Дизель-шоу, але і "слуги" крадуть ідеї та образи у британських рекламістів. Не здивований. Цікаво, а в кого вони вкрадуть передвиборчу програму на місцеві вибори?" – зазначив у соцмережі Береза.

На записі показано дівчинку в жовтому плащі з зеленою парасолькою, яка літала над пляжем. Такий образ дуже схожий на рекламне відео Верещук, де політикиня в аналогічному образі "літала" на мостом у Києві.

Верещук викрили в плагіаті відео польоту з парасолькою над Києвом. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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