Великобританія вимагає від Росії звільнити українських політв'язнів

МЗС Великобританії вимагає звільнити 70 українських політв'язнів, яких утримують в російських в'язницях. Там занепокоєні станом здоров'я Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха.Міністерство закордонних справ Великобританії вимагає звільнити утримуваних в російських в'язницях українських політв'язнів. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у середу, 6 червня, на сайті міністерства.

Особливу увагу МЗС у Лондоні звертає на стан здоров'я Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова та Володимира Балуха, які оголосили голодування. "Їх було засуджено до тривалих тюремних ув'язнень після судових процесів, які не видаються такими, що відповідають міжнародним стандартам. Позбавлення волі їх, як і інших 70 українців, включно з кримськими татарами, свідчить про системне переслідування Росією тих, хто публічно виступає проти незаконної анексії Криму", - йдеться у заяві МЗС.

Британське МЗС закликає Москву звільнити ув'язнених українців. "Їхні тюремні вироки, як і затримання багатьох інших українців, які були ув'язнені владою Росії, виглядають політично вмотивованими. Ми закликаємо Росію звільнити їх негайно", - наголошує британський МЗС. Речник МЗС Великобританії також зазначив, що контроль Росії над Кримом продовжує бути незаконним і нелегітимним, а також є грубим порушенням численних міжнародних зобов’язань РФ.

Український режисер Олег Сенцов був засуджений військовим судом в Ростові-на-Дону до 20 років в колонії суворого режиму за звинуваченням у начебто створенні на території Криму терористичної організації. Олександра Кольченка засудили за тим же самим звинуваченням до 10 років позбавлення волі.

Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в Криму український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні", засудили до позбавлення волі на три роки і сім місяців. Його звинувачують в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Олександр Шумков арештований в Росії через звинувачення в участі в забороненій екстремістській організації.